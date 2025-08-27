НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ о проведении выборов в органы местного самоуправления. Указ издан в соответствии с Законом Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления».

Дата выборов: 8 ноября 2025 года.