НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Новости Среда, 27 августа 2025 20:44
Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ о проведении выборов в органы местного самоуправления. Указ издан в соответствии с Законом Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления».
Дата выборов: 8 ноября 2025 года.
