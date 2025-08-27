ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В IX ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ВОЛОНТЁРОВ-МЕДИКОВ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ . Представители Абхазии принимают участие в работе IX Всероссийского форума волонтеров-медиков, который проходит на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие собрало 400 самых активных и инициативных добровольцев.

Участников форума поприветствовал президент России Владимир Путин. В своем обращении он отметил, что движение волонтеров-медиков стало «ярким, поистине уникальным явлением в жизни России», сплотившим «десятки тысяч неравнодушных, смелых, душевно щедрых людей, которых без преувеличения можно назвать настоящими энтузиастами и подвижниками».

В программе форума – не только обсуждение актуальных вопросов добровольчества в сфере здравоохранения, но и стратегическая сессия по разработке планов развития движения вплоть до 2030 года. Одним из ключевых результатов мероприятия станет создание единой платформы для сотрудничества и координации действий волонтеров.

Делегацию из Абхазии сопровождает главный специалист молодежного отдела Госкомитета Саманта Делба.