ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В IX ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ВОЛОНТЁРОВ-МЕДИКОВ

Новости Среда, 27 августа 2025 16:58
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В IX ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ВОЛОНТЁРОВ-МЕДИКОВ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Представители Абхазии принимают участие в работе IX Всероссийского форума волонтеров-медиков, который проходит на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие собрало 400 самых активных и инициативных добровольцев.

Участников форума поприветствовал президент России Владимир Путин. В своем обращении он отметил, что движение волонтеров-медиков стало «ярким, поистине уникальным явлением в жизни России», сплотившим «десятки тысяч неравнодушных, смелых, душевно щедрых людей, которых без преувеличения можно назвать настоящими энтузиастами и подвижниками».

В программе форума – не только обсуждение актуальных вопросов добровольчества в сфере здравоохранения, но и стратегическая сессия по разработке планов развития движения вплоть до 2030 года. Одним из ключевых результатов мероприятия станет создание единой платформы для сотрудничества и координации действий волонтеров.

Делегацию из Абхазии сопровождает главный специалист молодежного отдела Госкомитета Саманта Делба.

