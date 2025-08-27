ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЕЙ
Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. В пункте пропуска МАПП Адлер продолжают выявлять нарушения, связанные с незаконным перемещением табачной продукции. При проведении таможенного контроля были задержаны два автомобиля, прибывшие из Республики Абхазия.
В ходе досмотра транспортного средства LADA LARGUS в нем было обнаружено двойное дно. В днище багажного отделения и заднего ряда пассажирских сидений машины было обнаружено 500 пачек (10000 штук) сигарет «Business Royals».
В другом транспортном средстве Opel Zafira сигареты были спрятаны в левом и правом порогах, под пластиковыми подкрылками в области порогов в специально вырезанных люках. Тайники были оборудованы механизмом для выемки сигарет – специальными веревками. Из потайных мест было извлечено 517 пачек (10340 штук) сигарет.
На пачках отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации. Как пояснили водители, зная о запретах и ограничениях при ввозе табачной продукции в Россию, они решили умышленно скрыть товар от таможенного контроля.
Сигареты и автомобили, использованные для незаконной перевозки, изъяты.
Возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.
