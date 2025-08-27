 

ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЕЙ

Новости Среда, 27 августа 2025 16:56
ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В ТАЙНИКАХ АВТОМОБИЛЕЙ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. В пункте пропуска МАПП Адлер продолжают выявлять нарушения, связанные с незаконным перемещением табачной продукции. При проведении таможенного контроля были задержаны два автомобиля, прибывшие из Республики Абхазия.

В ходе досмотра транспортного средства LADA LARGUS в нем было обнаружено двойное дно. В днище багажного отделения и заднего ряда пассажирских сидений машины было обнаружено 500 пачек (10000 штук) сигарет «Business Royals».

В другом транспортном средстве Opel Zafira сигареты были спрятаны в левом и правом порогах, под пластиковыми подкрылками в области порогов в специально вырезанных люках. Тайники были оборудованы механизмом для выемки сигарет – специальными веревками. Из потайных мест было извлечено 517 пачек (10340 штук) сигарет.

На пачках отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации. Как пояснили водители, зная о запретах и ограничениях при ввозе табачной продукции в Россию, они решили умышленно скрыть товар от таможенного контроля.

Сигареты и автомобили, использованные для незаконной перевозки, изъяты.

Возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.

