ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
В АБХАЗИЮ ПРИВЕЗУТ ПЕРВЫХ ЗУБРОВ

Среда, 27 августа 2025
В АБХАЗИЮ ПРИВЕЗУТ ПЕРВЫХ ЗУБРОВ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии дан старт масштабному природоохранному проекту по возвращению зубров в дикую природу. Программа реинтродукции реализуется Государственным комитетом по экологии республики совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России.

Уже утвержден план мероприятий («дорожная карта»). В соответствии с ним до конца текущего года в Псху – Гумистинский заповедник планируется завезти первых животных – две или три особи зубра из Кавказского биосферного заповедника.

Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава подчеркнул, что на всей территории заповедника действует строжайший запрет на охоту. Для защиты редких животных режим охраны будет усилен.

«Охрана будет усилена. Если кто-то попадется – штрафом уже не обойдется, дело может дойти до уголовной ответственности», – подчеркнул эколог.

Это уже не первый проект по восстановлению фауны в заповеднике. По инициативе депутата Парламента Резо Зантария там же начались работы по возрождению популяции благородного кавказского оленя.

Прочитано 10 раз
