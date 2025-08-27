 

июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АДЫГЭ ХАСЭ» В СИРИИ

Новости Среда, 27 августа 2025 16:41
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «АДЫГЭ ХАСЭ» В СИРИИ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Делегация из Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Олегом Барциц провела встречу с представителями Международной организации «Адыгэ Хасэ» в Сирии, объединяющей этнических абхазов, адыгов, абазин, черкесов и представителей других братских народов.

В рамках встречи с недавно избранным председателем благотворительной Черкесской ассоциации (Адыгэ Хасэ) в Сирии Хишамом Кат и председателем Ассоциации черкесской общественной солидарности в Сирии Абдуррахманом Багаса были рассмотрены дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия с абхазо-адыгской диаспорой.

В ходе переговоров стороны обсудили возможные направления сотрудничества и развития отношений с абхазо-адыгской диаспорой, акцентируя внимание на культурных и социальных проектах, которые могут быть реализованы совместно.

Посольство Абхазии в Сирии продолжает активно взаимодействовать с представителями абхазо-адыгской диаспоры и оказывает поддержку в реализации различных инициатив, направленных на укрепление культурных и межличностных связей.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 27 августа 2025 16:45

