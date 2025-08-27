ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ПОСОЛЬСТВО В СИРИИ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ . В ходе визита в Сирийскую Арабскую Республику делегация Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Олегом Барциц посетила Посольство Абхазии в Сирии, где прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Абхазии в Сирии Мухаммадом Али.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с подготовкой и работой павильона Абхазии на предстоящей 62-й Дамасской международной ярмарке. Открытие 62-ой Дамасской международной ярмарке состоится 27 августа.

В контексте обсуждения вопросов межгосударственного абхазо-сирийского сотрудничества была подчеркнута важность развития отношений в разных сферах, представляющих взаимный интерес.

В состав делегации Республики Абхазия входят: министр экономики Теймураз Миквабия, министр культуры Даур Кове, и.о. заместителя министра иностранных дел Ираклий Тужба, проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия, главный специалист Государственного инвестиционного агентства Саид Сангулия, начальник Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагулия, пресс-секретарь Министерства культуры Тамара Ачба.