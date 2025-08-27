 

СИРИЯ СОХРАНЯЕТ СВОЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ АБХАЗИИ, ИГНОРИРУЯ УЛЬТИМАТУМЫ ГРУЗИИ

Новости Среда, 27 августа 2025 16:30
СИРИЯ СОХРАНЯЕТ СВОЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ АБХАЗИИ, ИГНОРИРУЯ УЛЬТИМАТУМЫ ГРУЗИИ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Дамаск демонстрирует последовательность в своей политике, принимая делегацию из Абхазии на 62-й Дамасской международной ярмарке. Эксперты «Акцентов» уверены, это явный сигнал о неизменности позиции по отношению к Абхазии и Южной Осетии, несмотря на давление со стороны Грузии.

Ярмарка, открывающаяся 27 августа, станет первой за последние шесть лет, что подчеркивает стремление Сирии к восстановлению и развитию международных связей. Делегацию из Абхазии возглавляет глава МИД Олег Барциц. В состав делегации также вошли министры экономики и культуры, а также представители Абхазского госуниверситета и Государственного инвестиционного агентства.

Примечательно, что абхазская делегация посещает Дамаск по приглашению правительства Сирии и лично президента Ахмеда аль-Шараа. Напомним, что еще в июне Олег Барциц посетил Дамаск, где выразил благодарность сирийскому руководству за «четкую и однозначную позицию» в вопросах сотрудничества с Абхазией.

Этот визит состоялся на фоне активных попыток Грузии добиться от новых властей Сирии отзыва признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Грузия даже обратилась к Турции с требованием выступить посредником в переговорах с Дамаском, предлагая в обмен на отказ от признания восстановление дипломатических отношений, разорванных в 2018 году после признания Сирией независимости обеих постсоветских республик. Однако Дамаск не поддался на провокации, ультиматумы и прессинг.

Сирийский посол в Абхазии, Мухаммад Али (Татаж), представитель многочисленной сирийской черкесской диаспоры (около 75 тысяч человек), является важным связующим звеном между двумя странами. Этот фактор, безусловно, также играет роль в формировании сирийской политики в отношении Абхазии.

Для нового сирийского руководства, пришедшего к власти после падения режима Башара Асада, отношения с Россией и лояльными ей государствами, такими как Абхазия, имеют большее значение, чем восстановление дипломатических связей с Грузией.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 27 августа 2025 16:38
