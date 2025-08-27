ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОСЕТИЛИ АБХАЗСКИЙ ДРАМТЕАТР

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Военнослужащие комендантской роты Генштаба Минобороны посетили Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба. Им удалось побывать на закрытии 94-го театрального сезона, ознакомиться с выставкой работ студентов четвертого курса Сухумского художественного училища им. А. Чачба, созданных в рамках проекта «Театр в эскизах: студенческий взгляд».