 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОСЕТИЛИ АБХАЗСКИЙ ДРАМТЕАТР

Новости Среда, 27 августа 2025 16:29
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОСЕТИЛИ АБХАЗСКИЙ ДРАМТЕАТР

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Военнослужащие комендантской роты Генштаба Минобороны посетили Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба. Им удалось побывать на закрытии 94-го театрального сезона, ознакомиться с выставкой работ студентов четвертого курса Сухумского художественного училища им. А. Чачба, созданных в рамках проекта «Театр в эскизах: студенческий взгляд».

Сезон закрылся показом спектакля режиссера Алхаса Шамба «Мирандолина» по пьесе К. Гольдони.

Военнослужащие очень хорошо приняли постановку, насладились прекрасной игрой и профессиональной работой актеров, получили незабываемые эмоции и хорошее настроение.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 27 августа 2025 16:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ СИРИЯ СОХРАНЯЕТ СВОЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ АБХАЗИИ, ИГНОРИРУЯ УЛЬТИМАТУМЫ ГРУЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.