Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ . В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2025 учебный год, в Министерстве обороны завершились спортивные соревнования по шахматам. Цель мероприятия – развития шахматного спорта и творческого мышления у военнослужащих.

В соревнованиях приняли участие команды от воинских частей и подразделений ВС Абхазии.

Любители шахматной игры из числа офицерского состава, и военнослужащих контрактной и срочной службы за шахматной доской состязались в умении логически мыслить, просчитывать вероятные ходы оппонента и принимать наиболее верные решения.

Победу в командном первенстве одержала команда Командно-разведывательного центра. Второе место заняло управление Минобороны, третье – команда Авиационной группы.

Победители соревнований награждены грамотами министра.

Министерство обороны выражает признательность Федерации шахмат Абхазии за помощь в организации чемпионата.

Шахматы учат людей правильному расчету, культуре, развивают творческий потенциал и обязывают глубоко уважать партнера. Минобороны всячески поддерживает стремление военнослужащих к этому виду спорта.