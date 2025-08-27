 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ

Новости Среда, 27 августа 2025 16:19
Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2025 учебный год, в Министерстве обороны завершились спортивные соревнования по шахматам. Цель мероприятия – развития шахматного спорта и творческого мышления у военнослужащих.

В соревнованиях приняли участие команды от воинских частей и подразделений ВС Абхазии.

Любители шахматной игры из числа офицерского состава, и военнослужащих контрактной и срочной службы за шахматной доской состязались в умении логически мыслить, просчитывать вероятные ходы оппонента и принимать наиболее верные решения.

Победу в командном первенстве одержала команда Командно-разведывательного центра. Второе место заняло управление Минобороны, третье – команда Авиационной группы.

Победители соревнований награждены грамотами министра.

Министерство обороны выражает признательность Федерации шахмат Абхазии за помощь в организации чемпионата.

Шахматы учат людей правильному расчету, культуре, развивают творческий потенциал и обязывают глубоко уважать партнера. Минобороны всячески поддерживает стремление военнослужащих к этому виду спорта.

