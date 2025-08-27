ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ . Жительница п. Цандрипш Гагрского района Торосян Кристина Ашотовна, 2007 г.р. уличена в незаконном приобретении и хранении наркотического средства. Имеющееся при себе запрещенное вещество гражданка выдала добровольно в ходе личного досмотра, проведенного в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.

Согласно экспертной справке, изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш».

Гражданка Торосян была задержана на перроне железнодорожной станции «Сухум» в результате проведённых оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.

По факту незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотического средства в отношении Кристины Торосян по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает сайт МВД.