ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Жительница п. Цандрипш Гагрского района Торосян Кристина Ашотовна, 2007 г.р. уличена в незаконном приобретении и хранении наркотического средства. Имеющееся при себе запрещенное вещество гражданка выдала добровольно в ходе личного досмотра, проведенного в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.
Согласно экспертной справке, изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш».
Гражданка Торосян была задержана на перроне железнодорожной станции «Сухум» в результате проведённых оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии.
По факту незаконного приобретения, хранения без цели сбыта наркотического средства в отношении Кристины Торосян по ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает сайт МВД.
