июня 24 2024

Документы

февраля 07 2024

Календарь событий

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

Новости Среда, 27 августа 2025 15:53
ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание в Кабинете министров с членами правительства.

«Уважаемый Владимир Валерьевич, уважаемые члены правительства и руководители центральных органов государственного управления.

Сегодня я пригласил вас на встречу, чтобы мы могли обсудить текущее состояние дел в нашей общей работе, в государственном управлении в целом.

Нынешнее правительство сформировано в полном составе без малого четыре месяца, уже можно подводить некоторые итоги.

Оценивая работу правительства как эффективную, особенно в области экономики, инфраструктуры и социальной сферы, вместе с тем, мы должны от рутинной каждодневной работы переходить к решению долгосрочных задач.

Кабинет министров – главный орган исполнительной власти, который несёт ответственность за социально-экономическое развитие страны, благополучие граждан.

В ходе сегодняшнего заседания мною будут даны определенные поручения Кабинету министров, которые носят конкретный, измеримый и привязанный ко времени характер. Их реализация позволит перейти к реальным действиям, сделав Правительство инструментом решения социально-экономических задач в интересах каждого гражданина Абхазии.

Отмечу, что данные поручения не затрагивают сферу обороны и государственной безопасности, в связи с тем, что в ближайшее время состоится заседание Совета безопасности, на котором будут рассмотрены указанные вопросы», – сказал президент.

Как отметил глава государства, правительство сформировано 4 месяца назад. За это время достигнуто немало, но темпы необходимо наращивать.

***

На встрече президента Бадры Гунба с членами Кабинета министров, премьер-министр Владимир Делба рассказал о работе правительства за четыре месяца.

«Заметные результаты наблюдаются в сфере экономики. За этот период мы достигли ощутимых результатов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выразилось, в том числе, в росте заработной платы не только работников бюджетной сферы, но и в целом по экономике.

Да, это ещё не совсем те значения, к которым мы стремимся, но поступательный рост – несомненно, есть.

Важной позицией является, несомненно, реализация целевых адресных программ.

Самая главная задача для нас – чёткое выполнение тех мероприятий, которые в них предусмотрены», – Владимир Делба.

Исполнение основных показателей государственного бюджета Абхазии на 1 августа составила по доходам 10 миллиардов 344, 5 миллионов рублей, по расходам-9 миллиардов 767, 2 миллиона рублей.

Об этом на совещании правительства под руководством сообщил министр финансов Саид Губаз.

По его словам, по отношению к аналогичному периоду прошлого года в госбюджет поступила на 1 миллиард 751, 9 больше.

Как отметил министр, по итогам исполнения за 7 месяцев практически по всем местным бюджетам наблюдается увеличение доходов, за исключением Очамчырского района.

По словам Губаз, это связано с уменьшением объемов добываемых биоресурсов рыбоперерабатывающими предприятиями.

***

В ходе совещания Бадра Гунба дал поручения, направленные на укрепление общественной безопасности, повышение эффективности работы правоохранительных органов и совершенствование системы защиты населения.

До 10 ноября 2025 года предстоит представить предложения по улучшению материально-технического обеспечения деятельности правоохранительных органов.

До 1 декабря 2025 года необходимо разработать концепцию программы «Безопасная страна».

До 1 февраля 2026 года поручено:

• подготовить концепцию защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах и туристических маршрутах;

• разработать концепцию функционирования государственной системы мониторинга состояния окружающей среды и мер по её охране.

Экономика

До 1 декабря 2025 года поручено:

• подготовить предложения по повышению эффективности использования государственной собственности, включая имущество во временном владении или пользовании третьих лиц;

• подготовить предложения по повышению эффективности и оптимизации деятельности государственных унитарных предприятий и предприятий с государственным участием;

• разработать и утвердить подзаконные нормативные акты к Закону «О стратегических объектах Республики Абхазия».

• разработать и утвердить ведомственную целевую программу поддержки малого и среднего предпринимательства;

До 10 ноября 2025 года необходимо:

• представить предложения по улучшению делового климата, упрощению административных процедур для бизнеса и снижению регуляторной нагрузки;

• разработать и утвердить подзаконные нормативные акты, обеспечивающие реализацию Закона «О кадастре недвижимости».

• представить предложения по развитию логистического и транзитного потенциала Абхазии в рамках Евразийского экономического пространства;

Также дано поручение до 1 декабря 2025 года разработать ведомственную целевую программу поддержки экспортоориентированного производства.

Сельское хозяйство

До 10 ноября 2025 года поручено:

• разработать и утвердить ведомственную целевую программу «Развитие сельского хозяйства на 2026 год»;

• представить предложения по поддержке фермерских хозяйств и предпринимателей на селе.

Туризм

• до 15 декабря 2025 года разработать проект Концепции развития туриндустрии до 2030 года и представить предложения по модернизации дорог туристического назначения с элементами благоустройства;

• до 10 марта 2026 года разработать и утвердить Правила классификации гостиниц и иных средств размещения, а также Порядок ведения единого республиканского реестра средств размещения.

Энергетика

• до 1 октября 2025 года подготовить перечень технологического оборудования для производства электроэнергии из возобновляемых источников, не производимого в Абхазии и освобождаемого от налогообложения при ввозе;

• до 10 марта 2026 года разработать долгосрочную Стратегию развития энергетической отрасли, включающую вопросы реновации электросетевого хозяйства и внедрения альтернативных источников энергии.

Транспорт

• до 10 ноября 2025 года представить предложения по развитию железнодорожного транспорта и изменить законодательство о лицензировании пассажирских перевозок, предусматривающее работу в такси граждан Республики Абхазия;

• до 1 декабря 2025 года подготовить подзаконные акты в сфере гражданской авиации.

Здравоохранение

До 10 ноября 2025 года необходимо подготовить перечень медицинского оборудования, необходимого для доукомплектования медицинских учреждений страны.

До 15 декабря 2025 года предстоит:

• разработать и утвердить подзаконные нормативные акты к Закону «О здравоохранении», которые определят гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг;

• разработать и утвердить План мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений здравоохранения Республики Абхазия.

До 1 июня 2026 года поручено подготовить и представить проект долгосрочной Государственной программы «Развитие здравоохранения».

меры в сфере финансовой, налоговой и таможенной политики

До 10 ноября 2025 года поручено:

• разработать и утвердить ведомственную целевую программу по внедрению информационных технологий в сфере управления государственными финансами;

• провести анализ эффективности деятельности учреждений, финансируемых из средств республиканского бюджета, и представить предложения по повышению их результативности;

• совместно с Национальным банком Республики Абхазия подготовить предложения по развитию банковского сектора для расширения кредитных инструментов, банковских продуктов и услуг;

• провести инвентаризацию и оценку эффективности налоговых и таможенных льгот и преференций, представить предложения по их оптимизации с учётом принципа экономической целесообразности;

• подготовить предложения о внесении изменений в законодательство, предусматривающих применение прогрессивной ставки налога на землю в случаях несоблюдения условий предоставления земельных участков.

До 1 июня 2026 года представить предложения по автоматизации системы таможенного администрирования.

Образование

• завершить разработку проекта Закона Республики Абхазия «Об образовании»;

• до 10 марта 2026 года обеспечить разработку стандартов начального общего, среднего (полного) общего и среднего профессионального образования;

• до 10 ноября 2025 года представить предложения по созданию возможностей для профессионального роста учителей, систематическому повышению квалификации и внедрению современных методик преподавания;

• до 10 марта 2026 года подготовить предложения по созданию учебника истории Абхазии для общеобразовательных школ;

• до 10 марта 2026 года разработать и утвердить ведомственную целевую программу «Сельский учитель»;

• до 10 марта 2026 года разработать программу содействия изучению абхазского языка государственными служащими;

• до 10 марта 2026 года представить предложения по продвижению и популяризации абхазского языка, в первую очередь среди молодежи и подростков, а также по внедрению современных образовательных методик и курсов для взрослых и детей.

Молодежная политика

• до 1 февраля 2026 года разработать проект долгосрочной целевой программы молодежной политики.

Спорт

• до 1 февраля 2026 года разработать проект долгосрочной целевой программы развития физической культуры и спорта в Республике Абхазия.

***

По итогам совещания Бадра Гунба поручил руководителю Аппарата Кабинета министров регулярно докладывать о ходе поручений главы государства в Администрацию президента.

Контроль за исполнением поручений возложен на руководителя Администрации президента Беслана Эшба.

Бадра Гунба призвал членов правительства быть внимательнее к проблемам наших граждан.

«Общайтесь с людьми, решайте их вопросы, именно для этого мы работаем», – сказал президент.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

