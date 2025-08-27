 

ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИЛ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ В ЧЕСТЬ 17-Й ГОДОВЩИНЫ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ РОССИЕЙ

Новости Среда, 27 августа 2025 15:30
ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИЛ НА ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ В ЧЕСТЬ 17-Й ГОДОВЩИНЫ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ РОССИЕЙ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ. Торжественное мероприятие, посвященное Дню признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией, прошло на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба.

С поздравительной речью выступил президент Абхазии Бадра Гунба.

«Дорогие соотечественники, уважаемые гости, друзья!

Сегодня мы отмечаем особую дату – 17-ю годовщину признания независимости Республики Абхазия Российской Федерацией. Это событие навсегда вошло в историю нашего народа как символ торжества справедливости.

Для того, чтобы настал этот исторический день наш народ прошёл сложный и героический путь национально-освободительного движения. Свобода и право жить на своей земле, строить независимое абхазское государство мы завоевали на полях сражений Отечественной войны народа Абхазии. В тяжелые послевоенные годы наш народ создавал и укреплял институты государства.

Вспоминая путь, приведший нас к признанию, мы не можем не назвать имена тех, кто стоял у истоков современного абхазского государства. Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба стал для нашего народа воплощением стойкости и веры в будущее. Его мудрость и решимость заложили фундамент независимой Абхазии. Второй президент, Сергей Багапш, в трудный исторический момент с честью продолжил его дело и довёл страну до долгожданного признания.

Особые слова благодарности мы адресуем Российской Федерации и её руководителям. Решение, принятое 26 августа 2008 года президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым при поддержке Владимира Владимировича Путина, стало воплощением многовековой мечты нашего народа.

Российская Федерация навсегда стала нашим главным союзником, гарантом мира и безопасности. Сегодня мы видим очень высокий уровень взаимодействия Абхазии и России во всех сферах безопасности, экономике, социальной сфере. Между нашими странами установился прочный фундамент доверия, который позволяет решать любые совместные задачи.

Поддержка великой России укрепляет нашу государственность, помогает развивать экономику, решать социальные вопросы.

Дорогие друзья!

Сегодняшний праздник – это не только память о прошлом, но и взгляд в будущее. Ответственность за сохранение независимости, за развитие нашего государства лежит на каждом из нас. Мы должны бережно хранить то, что было завоёвано ценой жизни лучших сыновей и дочерей Абхазии, и приумножать достижения во имя наших детей.

Пусть дружба между Абхазией и Россией крепнет с каждым годом. Пусть наша страна развивается в мире и согласии!

С праздником вас, дорогие соотечественники!

Да здравствует независимая Абхазия!»

