ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ МУЗЕЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РУССКОМ ТЕАТРЕ ДРАМЫ

Сухум. 27 августа 2025. Абхазия-Информ . Состоялось торжественное открытие музея в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера. Проект был инициирован и реализован Бахрушинским театральным музеем в рамках федеральной программы «Новый музей театра», при поддержке Министерств культуры России и Абхазии.

В церемонии принял участие президент Абхазии Бадра Гунба.

Президент отметил, что открытие музея – это важное событие для культурной жизни страны.

«Сегодня мы становимся свидетелями знаменательного события – открытия нового музея Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Символично, что этот проект реализован именно в день признания независимости Абхазии Российской Федерацией.

Культурные связи Абхазии и России имеют глубокие исторические корни и продолжают динамично развиваться.

Мы высоко ценим то внимание, которое уделяется совместным проектам в сфере искусства, ведь именно культура формирует подлинные мосты дружбы между народами.

Имя Фазиля Искандера дорого каждому абхазу. Наш великий соотечественник, писатель мирового уровня, сумел в своём творчестве отразить душу Абхазии, её характер, её красоту и мудрость. Его произведения стали достоянием не только российской, но и мировой литературы, а для нас – источником гордости и духовного единения.

Выражаю искреннюю благодарность Министерству культуры Российской Федерации, Бахрушинскому театральному музею, а также Министерству культуры Абхазии и руководству Русского театра драмы имени Фазиля Искандера за воплощение этой инициативы», – сказал Бадра Гунба.

Экспозиция включает более 120 уникальных экспонатов: афиши, архивные документы, фотоматериалы и артефакты, рассказывающие об истории театра.

Проект реализован в рамках федеральной программы «Новый музей театра», инициированной Бахрушинским театральным музеем при поддержке Министерств культуры России и Абхазии. Это первый международный проект в рамках этой программы.

Об этом сообщает пресс-служба президента.