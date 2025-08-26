В АБХАЗИИ ЧТУТ ПАМЯТЬ ВНЕСШИХ ВКЛАД В ПРИЗНАНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 26 августа 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии отмечают 17-ю годовщину международного признания независимости Республики Абхазия. По сложившейся традиции в этот день проходит возложение цветов к мемориалу погибшим в парке Славы в Сухуме и к мемориалам первого и второго президентов Абхазии Владислава Ардзинба и Сергея Багапш.

В церемониях возложения приняли участие президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты Парламента, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны войны, представители общественности.

«Вспоминая путь к признанию, нельзя не назвать имена тех, кто стоял у истоков современного абхазского государства, – подчеркнул глава государства, на церемонии возложения цветов к Мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера.

«Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба стал для нашего народа воплощением стойкости и веры в будущее. Его мудрость и решимость заложили фундамент независимой Абхазии», – сказал Бадра Гунба.

Затем состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу второго президента Абхазии Сергея Багапш в селе Джгярда.

В церемонии приняли участие президент Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты Парламента, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, депутат Государственной Думы России Константин Затулин, ветераны войны, представители общественности.

Бадра Гунба подчеркнул особую роль Сергея Багапш в признании независимости Абхазии.

«Второй Президент Абхазии Сергей Багапш, в трудный исторический момент с честью повёл страну к долгожданному признанию. При нём независимость Абхазии была признана Российской Федерацией. Его человеческие качества, дипломатичность и патриотизм сыграли ключевую роль в достижении этой важнейшей цели», – сказал Бадра Гунба.