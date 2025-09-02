В УГАИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ . В УГАИ МВД прошло совещание по итогам деятельности управления за восемь месяцев текущего года. В нем приняли участие курирующий работу ГАИ замминистра внутренних дел Беслан Чкадуа, начальник УГАИ Дамей Авидзба, руководители городских и районных подразделений Госавтоинспекции.

Беслан Чкадуа поручил усилить работу отдела фото и видео фиксации нарушений правил дорожного движения. Он подчеркнул, что увеличение числа камер значительно повлияло на нарушителей. Все камеры являются собственностью государства, стоят на балансе Министерства внутренних дел.

«Реализация данного проекта направлена на снижение аварийности на дорогах. Она уже показала и доказала свою эффективность. Ежедневно мы выявляем большое число нарушителей. Исходя из этого, я требую от вас усилить работу в части вручения постановлений о нарушении правил дорожного движения, привлекать водителей к административной ответственности и четко соблюдать принцип неотвратимости наказания», – подчеркнул Беслан Чкадуа.

Начальник УГАИ Дамей Авидзба отметил, что после установки дополнительных камер на трассе, в положительную сторону изменилась статистика дорожно-транспортных происшествий. Вместе с тем, Авидзба доложил, что участились случаи передвижения автомобилей без государственных номерных знаков. Номера водители снимают намеренно, с целью уклониться от фиксации нарушения и попадания в базу нарушителей. Таким водителям сотрудникам поручено уделять особое внимание. Усиленные меры будут применять и в отношении водителей, использующих подложные госномера.

Ряд замечаний высказан в отношении работы сотрудников стационарных постов ДПС.

Беслан Чкадуа подчеркнул необходимость усиления работы ГАИ по городу Сухум.

«С 1 сентября мы все видим, как серьезно осложнилась ситуация на столичных улицах. Началась школа, возобновили работу детские сады, наблюдаются постоянные заторы. Основной причиной является увеличение числа транспортных средств. В этой связи, особое внимание поручаю уделить нарушениям правил парковки, усилить работу регулировщиков движения», – сказал Беслан Чкадуа.

Начальник УГАИ отметил, что в последнее время все чаще приходят жалобы от граждан на агрессивную езду водителей, особенно в ночное время. Проблема преимущественно касается города Сухум. Недобросовестные водители грубо нарушают общественный порядок, создают аварийные ситуации, агрессивная езда является причиной шума и неудобства для граждан в ночное время.

«В кратчайшие сроки данную ситуацию необходимо менять. Центральные улицы Сухума – не место для дрифтов и ночных гонок. При выявлении подобных нарушений, поручаю вам без разбирательств изымать автомобили и ставить их на штрафстоянку сроком на один месяц», – отметил Чкадуа.

В конце сентября будет проведено совещание по итогам работы Госавтоинспекции за летний курортный сезон. Также будет доложено об исполнении данных в ходе сегодняшнего совещания поручениях. В случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, несоответствия предъявляемым руководством МВД требованиям, будут приняты кадровые изменения, как руководящего состава, так и в рядах инспекторов.

«Требования к нам будут только расти. От вашей, от нашей работы ждут высоких результатов. Перед вами поставлены конкретные задачи, выполнения которых я жду в кратчайшие сроки», – резюмировал Беслан Чкадуа.

Об этом сообщает сайт МВД.