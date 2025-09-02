ВЛАДИМИР ДЕЛБА: «РАБОТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА МАКСИМАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННО»
Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание с участием вице-премьеров по исполнению поручений президента.
«27 августа президент провел встречу с членами правительства, на которой были обозначены основные приоритеты деятельности КМ в среднесрочной перспективе, а также представлен перечень из 50 поручений практически по всем ключевым сферам жизнедеятельности государства», – сказал премьер-министр, открывая совещание.
Он отметил, что важность поручений продиктована целями, обозначенными главой государства для достижения существенного улучшения положения дел в ключевых сферах государственной политики страны.
«Поручения направлены на повышение эффективности и результативности государственной экономической, социальной, финансовой, налоговой и таможенной политики, политики в области здравоохранения, просвещения, молодёжи и спорта, обеспечения правопорядка. Мы обязательно, вместе с вами, выполним поручения в установленные сроки. Для этого прошу вице-премьеров провести предметную, детальную работу, взять на особый контроль каждое поручение по координируемым ведомствам», – подчеркнул Владимир Делба.
На совещании была заслушана информация о проводимой в министерствах и ведомствах работе.
Одно из поручений президента – разработка и утверждение Перечня технологического оборудования, необходимого для производства электроэнергии из возобновляемых источников и не подлежащего налогообложению при ввозе на таможенную территорию Республики Абхазия, – практически выполнено.
«Проект нормативно-правовых актов подготовлен, в установленном порядке проведены все процедуры согласования, он находится в Аппарате правительства», – сообщил вице-премьер Джансух Нанба.
Согласно поручению президента, до 15 декабря 2025 года предстоит разработать и утвердить подзаконные нормативные акты к закону «О здравоохранении», которые определят гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, а также перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг.
Владимир Делба отметил, что Министерство здравоохранения завершило работу в этом направлении и уже представило свои предложения, которые находятся на согласовании в заинтересованных ведомствах.
«Скоро этот документ поступит в Правительство, и мы его с вами обсудим. Платные медицинские услуги у нас де-факто существуют, соответственно, мы должны ввести их в правовое поле и реализовать закон «О здравоохранении», – отметил Владимир Делба.
В завершении встречи премьер-министр подчеркнул: «Это важнейшая работа, которая должна быть выполнена максимально ответственно. Мы должны подготовить и представить президенту такие предложения, которые будут направлены в первую очередь на изменение к лучшему уровня жизни людей, граждан Абхазии. Для этого есть все необходимые предпосылки. Соответствующие поручения будут даны уполномоченным органам государственного управления до конца рабочего дня».
Об этом сообщает сайт КМ.
