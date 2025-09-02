ОПРЕДЕЛЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба подписал распоряжение о выполнении поручений президента от 27 августа 2025 года. В распоряжении определены уполномоченные центральные органы государственного управления, ответственные за реализацию поручений, установлены контрольные сроки.
Курирующие вице-премьеры в установленном порядке будут координировать работу министерств и ведомств.
Аппарату Правительства Республики Абхазия поручено ежемесячно информировать Администрацию президента Республики Абхазия о ходе выполнения поручений.
Об этом сообщает сайт КМ.