ОПРЕДЕЛЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба подписал распоряжение о выполнении поручений президента от 27 августа 2025 года. В распоряжении определены уполномоченные центральные органы государственного управления, ответственные за реализацию поручений, установлены контрольные сроки.