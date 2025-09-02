 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОПРЕДЕЛЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Вторник, 02 сентября 2025 20:02
Оцените материал
(0 голосов)
ОПРЕДЕЛЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 2 сентября 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба подписал распоряжение о выполнении поручений президента от 27 августа 2025 года. В распоряжении определены уполномоченные центральные органы государственного управления, ответственные за реализацию поручений, установлены контрольные сроки.

Курирующие вице-премьеры в установленном порядке будут координировать работу министерств и ведомств.

Аппарату Правительства Республики Абхазия поручено ежемесячно информировать Администрацию президента Республики Абхазия о ходе выполнения поручений.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 02 сентября 2025 20:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА: «РАБОТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА МАКСИМАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННО»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.