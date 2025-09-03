 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАЧЕМ ПРИДУМЫВАЮТ УЖАСНЫЕ ИСТОРИИ ПРО ОТДЫХ В АБХАЗИИ?

Новости Среда, 03 сентября 2025 13:22
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАЧЕМ ПРИДУМЫВАЮТ УЖАСНЫЕ ИСТОРИИ ПРО ОТДЫХ В АБХАЗИИ?

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. Примечательно, что на фоне того, что Абхазия вошла в топ-5 направлений для отдыха россиян в августе 2025 года, мелкие туристические сайты завалены негативными отзывами об отдыхе в нашей стране. Тонны негативных комментариев, написанных как под копирку, анонимными пользователями рассказывают невероятные истории, где отдых описывается в самых негативных красках.

Естественно, возникает резонный вопрос: откуда же в таком случае, взялось 5-е место?

Страна, совсем недавно залечившая раны войны, прошедшая через тяжелый политический кризис, на равных успешно конкурирует с такими туристическими странами как, например, Объединенные арабские эмираты. И вдруг, как из рога изобилия, на нас льются отрицательные отзывы.

Думаю, мы не ошибемся, если скажем, кто-то извне пытается сформировать негативное мнение внутри России о нашей стране.

Эти силы стремятся «утопить» в килотоннах негативной копипасты, распространяемой ботами, мнение реальных россиян которым они делятся с друзьями и близкими, коллегами по работе, либо в своих социальных сетях.

Так кто же и зачем выдергивает и придумывает ужасные истории про отдых в Абхазии?

Ответ очевиден: тот, кто пытается нас поссорить.

Нашим общим врагам не нужны ни процветающая Абхазия, ни сильная Россия, ни, тем более, прочный союз двух стран. Ведь это не только политика, это еще и деньги: кому понадобятся «европейские курорты», если есть возможность долететь и классно отдохнуть там, где люди говорят по-русски и где есть общая память, общая история, общая культура? Где еще и дешевле – что немаловажно в наших условиях.

Все понимают, что с «наскока», через протесты и попытки очередной «цветной революции», рассорить наши страны не получилось. Поэтому деструктивные силы сменили тактику и делают ставку на то, чтобы сформировать взаимную неприязнь как внутри российского общества, так и внутри абхазского.

Убеждены, что как наши сограждане, так и россияне, уже хорошо знают, как работают технологии, направленные на создание противоречий и межнациональной вражды, и не поддадутся им.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 03 сентября 2025 13:25

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОПРЕДЕЛЕНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.