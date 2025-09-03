ЗАЧЕМ ПРИДУМЫВАЮТ УЖАСНЫЕ ИСТОРИИ ПРО ОТДЫХ В АБХАЗИИ?

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ . Примечательно, что на фоне того, что Абхазия вошла в топ-5 направлений для отдыха россиян в августе 2025 года, мелкие туристические сайты завалены негативными отзывами об отдыхе в нашей стране. Тонны негативных комментариев, написанных как под копирку, анонимными пользователями рассказывают невероятные истории, где отдых описывается в самых негативных красках.

Естественно, возникает резонный вопрос: откуда же в таком случае, взялось 5-е место?

Страна, совсем недавно залечившая раны войны, прошедшая через тяжелый политический кризис, на равных успешно конкурирует с такими туристическими странами как, например, Объединенные арабские эмираты. И вдруг, как из рога изобилия, на нас льются отрицательные отзывы.

Думаю, мы не ошибемся, если скажем, кто-то извне пытается сформировать негативное мнение внутри России о нашей стране.

Эти силы стремятся «утопить» в килотоннах негативной копипасты, распространяемой ботами, мнение реальных россиян которым они делятся с друзьями и близкими, коллегами по работе, либо в своих социальных сетях.

Так кто же и зачем выдергивает и придумывает ужасные истории про отдых в Абхазии?

Ответ очевиден: тот, кто пытается нас поссорить.

Нашим общим врагам не нужны ни процветающая Абхазия, ни сильная Россия, ни, тем более, прочный союз двух стран. Ведь это не только политика, это еще и деньги: кому понадобятся «европейские курорты», если есть возможность долететь и классно отдохнуть там, где люди говорят по-русски и где есть общая память, общая история, общая культура? Где еще и дешевле – что немаловажно в наших условиях.

Все понимают, что с «наскока», через протесты и попытки очередной «цветной революции», рассорить наши страны не получилось. Поэтому деструктивные силы сменили тактику и делают ставку на то, чтобы сформировать взаимную неприязнь как внутри российского общества, так и внутри абхазского.

Убеждены, что как наши сограждане, так и россияне, уже хорошо знают, как работают технологии, направленные на создание противоречий и межнациональной вражды, и не поддадутся им.