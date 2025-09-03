33 ГОДА СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. 3 сентября 1992 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии. На встречу пригласили не только президентов России, Грузии и руководство Абхазии, но и глав республик Северного Кавказа. Их позиция оказалась важной поддержкой для Владислава Ардзинба: именно они убеждали подписать документ и обещали помощь Абхазии.