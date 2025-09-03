 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

33 ГОДА СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 03 сентября 2025 16:01
33 ГОДА СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В АБХАЗИИ

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. 3 сентября 1992 года в Москве было подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии. На встречу пригласили не только президентов России, Грузии и руководство Абхазии, но и глав республик Северного Кавказа. Их позиция оказалась важной поддержкой для Владислава Ардзинба: именно они убеждали подписать документ и обещали помощь Абхазии.

Документ предусматривал вывод грузинских войск, обмен пленными и возвращение беженцев.

Однако уже 5 сентября договоренности были нарушены: грузинская сторона возобновила боевые действия.

Отечественная война продолжалась до 30 сентября 1993 года и завершилась победой Абхазии.

