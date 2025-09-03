В СЕЛЕ МАХАДЫР УСТАНОВИЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. Еще в начале года, во время предвыборной кампании, маленькая жительница села Махадыр Даниэла Халбад обратилась с просьбой – установить в селе детскую площадку.

Бадра Гунба, тогда еще кандидат, пообещал, что просьба будет исполнена. И сегодня новая площадка радует детей всего села.