В СЕЛЕ МАХАДЫР УСТАНОВИЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. Еще в начале года, во время предвыборной кампании, маленькая жительница села Махадыр Даниэла Халбад обратилась с просьбой – установить в селе детскую площадку.
Бадра Гунба, тогда еще кандидат, пообещал, что просьба будет исполнена. И сегодня новая площадка радует детей всего села.
Даниэла вместе с друзьями с удовольствием играет здесь каждый день.
«Я когда пришла сразу оказалась в восторге, обрадовалась, начала играться. Хочу поблагодарить Бадру Зурабовича, что он услышал мою просьбу. Это была моя лучшая затея!» – отмечает Даниела.