 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СЕЛЕ МАХАДЫР УСТАНОВИЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Новости Среда, 03 сентября 2025 16:05
Оцените материал
(0 голосов)
В СЕЛЕ МАХАДЫР УСТАНОВИЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. Еще в начале года, во время предвыборной кампании, маленькая жительница села Махадыр Даниэла Халбад обратилась с просьбой – установить в селе детскую площадку.

Бадра Гунба, тогда еще кандидат, пообещал, что просьба будет исполнена. И сегодня новая площадка радует детей всего села.

Даниэла вместе с друзьями с удовольствием играет здесь каждый день.

«Я когда пришла сразу оказалась в восторге, обрадовалась, начала играться. Хочу поблагодарить Бадру Зурабовича, что он услышал мою просьбу. Это была моя лучшая затея!» – отмечает Даниела.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 03 сентября 2025 16:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 33 ГОДА СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В АБХАЗИИ ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.