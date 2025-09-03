СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА

 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Новости Среда, 03 сентября 2025 16:45
Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Беслан Бигвава провел первое заседание Рабочей группы по совершенствованию проекта Закона Республики Абхазия «О едином социальном налоге», созданной Указом Президента Бадры Гунба 18 августа 2025 года. Рабочую группу возглавляет вице-президент Беслан Бигвава.

На сегодняшнем заседании были высказаны ряд предложений и замечаний к проекту закона «О едином социальном налоге», состоялся обмен мнениями.

Согласно распоряжению Главы государства, Рабочей группе необходимо в срок до 3 ноября 2025 года представить предложения по совершенствованию проекта Закона Республики Абхазия «О едином социальном налоге».

В состав рабочей группы, возглавляемой вице-президентом Бесланом Бигвава, входят:

первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба,

вице-премьер Джансух Нанба,

председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш,

председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Тимур Шергелия,

министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба,

министр по налогам и сборам Эдгар Бения,

первый заместитель министра финансов Ирма Амичба,

начальник управления финансового обеспечения Аппарата Кабинета министров Асида Тарба,

финансовый эксперт Дмитрий Сериков,

председатель Фонда социального страхования и охраны труда Бакур Бебия,

исполнительный директор Фонда репатриации Михаил Габелия,

председатель Пенсионного фонда Денис Гулария,

председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба,

председатель Государственного внебюджетного Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Дмитрий Тарба.

