ПРЕЗИДЕНТ ПРИНЯЛ ЧЛЕНОВ АБХАЗСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ УЧАСТВОВАВШИХ В 62-Й ДАМАССКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЯРМАРКЕ

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба принял членов абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Олегом Барциц, которые приняли участие в 62-й Дамасской международной ярмарке. В состав делегации вошли министр культуры Даур Кове, министр экономики Теймураз Миквабия, проректор АГУ по международному сотрудничеству Максим Гвинджия.

Глава делегации, министр иностранных дел Олег Барциц, поблагодарил президента за то, что благодаря его личному участию стало возможным присутствие нашей страны на этом престижном ближневосточном деловом форуме. Как отметил Барциц, в этом году, после снятия санкций, в работе 62-й Дамасской ярмарки приняли участие 48 стран.

По его словам, к павильону Абхазии было приковано повышенное внимание: его посетили представители руководства Сирии и делегации других государств. На полях форума состоялись встречи абхазской делегации с тремя министрами нового сирийского правительства. Министр также подчеркнул активную поддержку со стороны соотечественников, проживающих в Сирии.

Министр культуры Даур Кове доложил президенту о результатах своей встречи с сирийским коллегой.

Министр экономики Теймураз Миквабия рассказал о переговорах с министром сельского хозяйства Сирии.

Проректор АГУ по международному сотрудничеству Максим Гвинджия проинформировал о встречах с представителями диаспоры, в ходе которых обсуждались вопросы обучения наших соотечественников в Абхазском государственном университете.

Президент поблагодарил членов делегации за информацию об итогах участия в работе 62-й Дамасской международной ярмарки.

«Для Абхазии очень важно присутствие на подобных международных форумах. Несмотря на непростые условия, мы изыскали средства, чтобы республика была представлена на этом престижном мероприятии», – отметил он.

Глава государства подчеркнул, что руководство Абхазии и впредь будет развивать сотрудничество с коллегами из Сирийской Арабской Республики. Бадра Гунба выразил благодарность сотрудникам посольства Абхазии в Сирии за успешную работу.

«Наши дипломаты продемонстрировали высокий профессиональный уровень. Мы ценим их вклад и обязательно отметим их заслуги в укреплении отношений между нашими странами», – сказал президент.

Он отметил, что важно не только сохранить существующие взаимоотношения, но и работать над расширением международного признания.

Бадра Гунба поручил Олегу Барциц активизировать взаимодействие с другими странами Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

Президент также подчеркнул значимость сотрудничества в области культуры и поручил министру Дауру Кове усиливать активность в этом направлении. Отдельное внимание глава государства уделил вопросам экономического взаимодействия Абхазии и Сирии.

Особо президент отметил важность обучения соотечественников, проживающих в Сирии, в Абхазском государственном университете.