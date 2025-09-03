ГРУППА «НЕПАРА» ВЫСТУПИТ В ПИЦУНДЕ
Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. 13 сентября в 20:00, впервые в Пицунде состоится большой сольный концерт Александра Шоуа и группы «Непара» в летнем амфитеатре. Зрителей ждёт незабываемое погружение в мир живой музыки, с живым оркестром. В программе репертуар группы «Непара» хиты, полюбившиеся миллионами людей, а также сольные произведения Александра Шоуа.
Легендарные композиции, которые стали частью нашей жизни: «Они знакомы давно», «Милая», «Плачь и смотри» …
Билеты на сайте https://ticketme.biz и в офисах А-мобаил.