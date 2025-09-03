ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Сухумском районе сотрудники Госавтоинспекции отдела внутренних дел на посту ГАИ «Учход» в с. Гумиста остановили автомобиль «Toyota Voxy» под управлением жителя г. Сухум Смаилова Муради Борисовича, 1989 г.р., который впоследствии попытался скрыться, но был задержан.
При обследовании транспортного средства сотрудники уголовного розыска райотдела обнаружили медицинские шприцы с жидкостью внутри. При исследование установлено, что данное вещество является наркотическим средством «мефедро» в крупном размере.
Гражданину Смаилову вменяется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 223 УК РА, подозреваемый санкционирован к домашнему аресту. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Сухумскому району.
Об этом сообщает сайт МВД.