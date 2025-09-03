ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Сухумском районе сотрудники Госавтоинспекции отдела внутренних дел на посту ГАИ «Учход» в с. Гумиста остановили автомобиль «Toyota Voxy» под управлением жителя г. Сухум Смаилова Муради Борисовича, 1989 г.р., который впоследствии попытался скрыться, но был задержан.