ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
Абхазия Информ

Новости Среда, 03 сентября 2025 17:04
Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Сухумском районе сотрудники Госавтоинспекции отдела внутренних дел на посту ГАИ «Учход» в с. Гумиста остановили автомобиль «Toyota Voxy» под управлением жителя г. Сухум Смаилова Муради Борисовича, 1989 г.р., который впоследствии попытался скрыться, но был задержан.

При обследовании транспортного средства сотрудники уголовного розыска райотдела обнаружили медицинские шприцы с жидкостью внутри. При исследование установлено, что данное вещество является наркотическим средством «мефедро» в крупном размере.

Гражданину Смаилову вменяется преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 223 УК РА, подозреваемый санкционирован к домашнему аресту. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Сухумскому району.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 03 сентября 2025 17:08

