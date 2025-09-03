ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕНЫ ГМС НА 132,1%
Новости Среда, 03 сентября 2025 17:08
Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. Государственная миграционная служба выполнила плановые показатели по исполнению бюджета за август 2025 года на 132,1%. При плане 19, 5 млн руб. в государственный бюджет перечислено 25,8 млн руб.
По результатам работы оперативных подразделений ГМС за нарушение действующего миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 338 иностранных граждан.
Последнее от Super User
- 17 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ
- СКАНДАЛ ВОКРУГ ПРОДАЖИ ДАЧИ СТАЛИНА
- ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТАМИ СЛЕТА ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ
- ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ «ЛАДОГА»
- МИНИСТР ТУРИЗМА ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТЫ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ