июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
октября 14 2023
июля 15 2020
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕНЫ ГМС НА 132,1%

Новости Среда, 03 сентября 2025 17:08
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА АВГУСТ ВЫПОЛНЕНЫ ГМС НА 132,1%

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. Государственная миграционная служба выполнила плановые показатели по исполнению бюджета за август 2025 года на 132,1%. При плане 19, 5 млн руб. в государственный бюджет перечислено 25,8 млн руб.

По результатам работы оперативных подразделений ГМС за нарушение действующего миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 338 иностранных граждан.

