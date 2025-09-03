МИНИСТР ТУРИЗМА ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТЫ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ . Глава Министерства туризма Астамур Логуа посетил ряд объектов в восточной части Абхазии. Особое внимание было уделено современному СПА-центру «Амза», который предлагает широкий спектр оздоровительных и восстановительных процедур.

В рамках поездки также были осмотрены крепость Сан-Томазо и недавно отреставрированный храм Николая Чудотворца XI века в селе Тамыш. Инициатором восстановления святыни стала жительница села Этери Зантария-Кобалия при поддержке односельчан и депутата Народного собрания Резо Зантария.

Посетив село Кындыг, Астамур Логуа подчеркнул значимость генуэзской торговой фактории XIII века как уникального памятника историко-культурного наследия. Он подчеркнул, что по поручению президента ведётся работа по формированию новых и малоизвестных туристических маршрутов, в том числе с оценкой состояния инфраструктуры и дорожного полотна.

«Посёлок Кындыг активно развивается: здесь строятся гостиницы и коттеджные комплексы. Мы уверены, что эта территория может стать точкой притяжения туристов, которые будут посещать памятники историко-культурного наследия и наслаждаться красотой Абхазии. Крепость должна войти в маршрут по восточной части республики. Надеемся, что туристические операторы поддержат это направление, и поток туристов в регион будет расти», – отметил министр.