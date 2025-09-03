ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ «ЛАДОГА»
Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. В городе Луга Ленинградской области стартовал молодежный образовательный форума. «Ладога». В нем принимают участие и представители Абхазии. Форум собрал более 400 участников – преподавателей, студентов, историков, поисковиков и волонтеров. Главная тема этого года – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Молодые люди будут разрабатывать образовательные проекты:
– исторический онлайн-квест о Героях Отечества,
– квест-маршрут «Дневники памяти»,
– медиа материалы против исторических фальсификаций.
Кроме того, пройдет акция «С теплом от Ладоги» – книги, собранные участниками, отправятся в библиотеки Донбасса и других регионов.
Форум входит в нацпроект «Молодёжь и дети» и объединяет активистов, волонтёров, педагогов, студентов и представителей общественных организаций.
Всего в образовательной программе шесть треков: «Код сообщества», «Код правды», «Код памяти», «Духовный код», «Код воспитания» и «Код подвига».
Как подчеркнула уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, такие проекты помогают сохранять и передавать из поколения в поколение нравственные и культурные ценности.
Форум продлится до 4 сентября.