ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ «ЛАДОГА»

Среда, 03 сентября 2025
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АБХАЗИИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУМЕ «ЛАДОГА»

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. В городе Луга Ленинградской области стартовал молодежный образовательный форума. «Ладога». В нем принимают участие и представители Абхазии. Форум собрал более 400 участников – преподавателей, студентов, историков, поисковиков и волонтеров. Главная тема этого года – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Молодые люди будут разрабатывать образовательные проекты:

– исторический онлайн-квест о Героях Отечества,

– квест-маршрут «Дневники памяти»,

– медиа материалы против исторических фальсификаций.

Кроме того, пройдет акция «С теплом от Ладоги» – книги, собранные участниками, отправятся в библиотеки Донбасса и других регионов.

Форум входит в нацпроект «Молодёжь и дети» и объединяет активистов, волонтёров, педагогов, студентов и представителей общественных организаций.

Всего в образовательной программе шесть треков: «Код сообщества», «Код правды», «Код памяти», «Духовный код», «Код воспитания» и «Код подвига».

Как подчеркнула уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, такие проекты помогают сохранять и передавать из поколения в поколение нравственные и культурные ценности.

Форум продлится до 4 сентября.

