ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТАМИ СЛЕТА ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме состоялась встреча с будущими участниками Слета Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. В ней приняли участие вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Таращ Хагба, его заместитель Роман Цкуа, статс-секретарь Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы, начальник молодежного отдела ведомства Беслан Аршба, депутат Парламента – Народного Собрания Инар Гицба и начальник департамента стратегического сотрудничества МИД Абхазии Джемал Бганба.

Будущих участников поприветствовали представители руководства, отметив важность достойного представления страны на столь масштабной международной площадке. Делегаты познакомились друг с другом, обсудили предстоящую программу форума и получили организационные разъяснения по поездке.

Обращаясь к делегатам, Таращ Хагба подчеркнул значимость предстоящего события: «Вы представляете на Слете не только себя, но и всю страну. От того, как вы проявите себя, зависит, какое впечатление у международного сообщества сложится об Абхазии. Мы уверены, что вы достойно справитесь с этой ответственностью».

На встрече от Госкомитета художники Гарик Асланян и Виктория Тания, создавшие уникальный арт-объект с символами республики на арт-кластере «Таврида», были награждены благодарственными письмами.

Слет Всемирного фестиваля молодежи соберет более двух тысяч активных молодых людей из России и зарубежных стран. Его цель - укрепление связей между молодыми лидерами мира для совместного построения справедливого многополярного будущего.

Программа форума будет включать иммерсивные шоу, баттлы по актуальным трендам, мастер-классы и воркшопы, работу пресс-аквариума, питчинги молодежных проектов, а также экстремальные виды спорта.

Мероприятие пройдет под концепцией «Россия согревает» и станет площадкой для общения, сотрудничества и обмена опытом.