 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СКАНДАЛ ВОКРУГ ПРОДАЖИ ДАЧИ СТАЛИНА

Новости Среда, 03 сентября 2025 17:26
Оцените материал
(0 голосов)
СКАНДАЛ ВОКРУГ ПРОДАЖИ ДАЧИ СТАЛИНА

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии разгорелся скандал вокруг продажи дачи Сталина. Объявление об этом появилось на популярном сайте продажи недвижимости. В нем отмечается, что строение – дача Сталина, в ней два санузла, очень просторный дом, проходы из комнаты в комнату. Их более 10. Есть бильярд и бассейн. Площадь – 650 квадратных метров. Цена – 777 миллионов 770 тысяч рублей. К объявлению приложены фото исторических интерьеров.

Резиденция находится в Мюссере. Здание требует ремонта. Там нет ни воды, ни газа, ни канализации. И само здание, как указано, почему-то построено в 1961 году. Сталина к тому времени уже не было и в живых.

После того, как о продаже, ссылаясь на объявление, написали СМИ, местные власти заявили: дача, на которой отдыхал Иосиф Сталин в Абхазии, в Мюссере, не может быть продана.

Начальник Управления государственными дачами Беслан Квициния отметил, что подобные разговоры были и о продаже сталинской дачи на озере Рица, о новоафонской даче.

Дача действующая, правда не в полной мере из-за проводимых ремонтно-восстановительных работ. Она входит в единый комплекс государственной дачи «Мюссера», который включает и другие объекты.

Дача Сталина в Мюссере – дом отдыха, построенный в 1931 году по приказу Иосифа Сталина для членов Политбюро ЦК ВКП (б). Расположен в Гудаутском районе Абхазии, на побережье Черного моря. В разные годы там отдыхали сам Сталин, Анастас Микоян, Вячеслав Молотов и Семен Буденный.

Подземный выход оборудован тоннелем для подхода к бухте, куда, по некоторым данным, могла заходить даже подводная лодка. От дачи к морю ведет лестница в 172 ступени.

Главное здание – двухэтажное, выкрашенное в зеленый цвет. Есть бассейн, душ с водопадом, кинозал, комендатура, пищеблок-столовая и общежитие для вольнонаемного персонала.

По состоянию на 2025 год, территория дачи Сталина в Мюссере открыта для туристов, в главном здании проводятся экскурсии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 03 сентября 2025 17:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТАМИ СЛЕТА ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЕЖИ 17 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.