Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии разгорелся скандал вокруг продажи дачи Сталина. Объявление об этом появилось на популярном сайте продажи недвижимости. В нем отмечается, что строение – дача Сталина, в ней два санузла, очень просторный дом, проходы из комнаты в комнату. Их более 10. Есть бильярд и бассейн. Площадь – 650 квадратных метров. Цена – 777 миллионов 770 тысяч рублей. К объявлению приложены фото исторических интерьеров.

Резиденция находится в Мюссере. Здание требует ремонта. Там нет ни воды, ни газа, ни канализации. И само здание, как указано, почему-то построено в 1961 году. Сталина к тому времени уже не было и в живых.

После того, как о продаже, ссылаясь на объявление, написали СМИ, местные власти заявили: дача, на которой отдыхал Иосиф Сталин в Абхазии, в Мюссере, не может быть продана.

Начальник Управления государственными дачами Беслан Квициния отметил, что подобные разговоры были и о продаже сталинской дачи на озере Рица, о новоафонской даче.

Дача действующая, правда не в полной мере из-за проводимых ремонтно-восстановительных работ. Она входит в единый комплекс государственной дачи «Мюссера», который включает и другие объекты.

Дача Сталина в Мюссере – дом отдыха, построенный в 1931 году по приказу Иосифа Сталина для членов Политбюро ЦК ВКП (б). Расположен в Гудаутском районе Абхазии, на побережье Черного моря. В разные годы там отдыхали сам Сталин, Анастас Микоян, Вячеслав Молотов и Семен Буденный.

Подземный выход оборудован тоннелем для подхода к бухте, куда, по некоторым данным, могла заходить даже подводная лодка. От дачи к морю ведет лестница в 172 ступени.

Главное здание – двухэтажное, выкрашенное в зеленый цвет. Есть бассейн, душ с водопадом, кинозал, комендатура, пищеблок-столовая и общежитие для вольнонаемного персонала.

По состоянию на 2025 год, территория дачи Сталина в Мюссере открыта для туристов, в главном здании проводятся экскурсии.