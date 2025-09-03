 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

17 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Новости Среда, 03 сентября 2025 17:36
Оцените материал
(0 голосов)
17 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц направил министру иностранных дел Республики Никарагуа Вальдраку Джентске ноту по случаю 17-ой годовщины со дня признания Республикой Никарагуа независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия.

В тексте, в частности, отмечается:

«3 сентября 2008 года – знаменательная дата, навсегда вошедшая в новейшую историю нашей страны. В этот день наше стремление к построению свободного государства поддержал героический народ Никарагуа, знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости, в лице своего великого лидера и большого друга Абхазии команданте Хосе Даниэля Ортеги Сааведра.

С удовлетворением отмечаю, что с момента признания и установления дипломатических отношений между нашими странами наблюдается устойчивое взаимодействие в политической, гуманитарной и других сферах. Абхазия заинтересована в дальнейшем углублении политического диалога и развитии полноформатного сотрудничества между нашими странами. Глубоко убежден, что для этого существует весь необходимый потенциал».

Олег Барциц пожелал братскому народу Никарагуа мира, добра и процветания.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 03 сентября 2025 17:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СКАНДАЛ ВОКРУГ ПРОДАЖИ ДАЧИ СТАЛИНА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.