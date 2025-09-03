17 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ

Сухум. 3 сентября 2025. Абхазия-Информ . Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц направил министру иностранных дел Республики Никарагуа Вальдраку Джентске ноту по случаю 17-ой годовщины со дня признания Республикой Никарагуа независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия.

«3 сентября 2008 года – знаменательная дата, навсегда вошедшая в новейшую историю нашей страны. В этот день наше стремление к построению свободного государства поддержал героический народ Никарагуа, знакомый со всеми испытаниями на пути к достижению независимости, в лице своего великого лидера и большого друга Абхазии команданте Хосе Даниэля Ортеги Сааведра.

С удовлетворением отмечаю, что с момента признания и установления дипломатических отношений между нашими странами наблюдается устойчивое взаимодействие в политической, гуманитарной и других сферах. Абхазия заинтересована в дальнейшем углублении политического диалога и развитии полноформатного сотрудничества между нашими странами. Глубоко убежден, что для этого существует весь необходимый потенциал».

Олег Барциц пожелал братскому народу Никарагуа мира, добра и процветания.