РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО КОМПЛЕКСУ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ РАЗНЫХ СФЕР ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ . Во исполнение поручений президента Бадры Гунба Кабинету министров от 27 августа 2025 года, 2 сентября 2025 года Премьер-министр Владимир Делба подписал распоряжение. Документ определяет комплекс мер по развитию экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования, молодежной политики, а также по обеспечению общественной безопасности и охраны окружающей среды.

Экономика и управление госимуществом

Государственному комитету Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации в срок до 31 октября 2025 года:

а) подготовить предложения о повышении эффективности использования государственной собственности, в том числе находящейся во временном владении и/или пользовании третьих лиц;

б) разработать и представить на рассмотрение Кабинета Министров Республики Абхазия проекты подзаконных нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию Закона Республики Абхазия «О стратегических объектах Республики Абхазия».

Министерству экономики Республики Абхазия в срок до 31 октября 2025 года:

а) предоставить предложения по повышению эффективности и оптимизации деятельности государственных унитарных предприятий и иных предприятий с государственным участием;

б) разработать и представить на рассмотрение Кабинета Министров Республики Абхазия:

ведомственную целевую программу поддержки малого и среднего предпринимательства;

ведомственную целевую программу поддержки экспортноориентированного производства;

в) представить предложения по улучшению делового климата, созданию благоприятной среды для предпринимателей, упрощению административных процедур для ведения бизнеса, снижению регуляторной и административной нагрузки;

г) в срок до 10 октября 2025 года:

представить предложения по развитию железнодорожного транспорта;

совместно с Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия разработать и представить предложения по развитию логистического, транзитного потенциала Республики Абхазия в рамках Евразийского экономического пространства;

разработать и представить предложения по изменению законодательства о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, предусматривающие оказание услуг такси водителями – гражданами Республики Абхазия;

д) в срок до 1 ноября 2025 года – разработать и представить подзаконные нормативные правовые акты в области гражданской авиации.

Министерству финансов Республики Абхазия:

а) в срок до 10 октября 2025 года – разработать и представить ведомственную целевую программу по внедрению информационных технологий в сфере управления государственными финансами;

б) в срок до 31 октября 2025 года – провести анализ эффективности деятельности учреждений, финансируемых из республиканского бюджета, и представить предложения по повышению их эффективности и результативности;

в) в срок до 10 октября 2025 года совместно с Министерством экономики, Министерством по налогам и сборам и Государственным таможенным комитетом провести инвентаризацию и оценку эффективности налоговых и таможенных льгот и преференций.

Министерству по налогам и сборам Республики Абхазия до 10 октября 2025 года – разработать предложения по внесению изменений в законодательство, предусматривающие применение прогрессивной ставки земельного налога в случаях несоблюдения условий предоставления земельных участков.

Государственному таможенному комитету Республики Абхазия до 1 мая 2026 года – разработать и представить предложения по автоматизации системы таможенного администрирования.

Сельское хозяйство и туризм

Министерству сельского хозяйства Республики Абхазия в срок до 15 октября 2025 года:

а) разработать и представить программу «Развитие сельского хозяйства на 2026 год»;

б) представить предложения по поддержке фермерских хозяйств и предпринимателей на селе.

Министерству туризма Республики Абхазия:

а) в срок до 15 ноября 2025 года – разработать и представить проект Концепции развития туристической индустрии до 2030 года;

б) в срок до 10 февраля 2026 года – разработать и представить проект правил классификации гостиниц и других средств размещения и проект порядка ведения единого республиканского реестра средств размещения;

в) в срок до 15 ноября 2025 года – совместно с «Абхазавтодор» и администрациями районов разработать предложения по модернизации дорог туристического назначения.

Энергетика и инфраструктура

Министерству энергетики Республики Абхазия:

а) в срок до 10 февраля 2026 года – разработать и представить долгосрочную стратегию развития энергетической отрасли, рассчитанную на обеспечение энергетической безопасности государства, включающую предложения по комплексной реновации электросетевого хозяйства, а также внедрению альтернативных источников энергии;

б) в срок до 15 сентября 2025 года – разработать перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся на территории Республики Абхазия, необходимого для производства электроэнергии из возобновляемых источников и не подлежащего налогообложению при ввозе.

Государственному управлению Республики Абхазия по землепользованию и кадастру:

а) в срок до 31 октября 2025 года – разработать и представить подзаконные акты к Закону «О кадастре недвижимости» (компетенция Кабмина);

б) в срок до 10 ноября 2025 года – разработать и утвердить подзаконные акты (компетенция Госуправления).

Социальная сфера

Министерству социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия:

до 15 сентября 2025 года – представить предложения по повышению размеров пенсий, выплат и пособий, мерам поддержки детей, оставшихся без попечения родителей;

до 1 ноября 2025 года – разработать и представить подзаконные акты к Закону «Об основах социального обслуживания граждан» и Закону «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования» (компетенция Кабмина);

до 1 декабря 2025 года – разработать и утвердить подзаконные акты по указанным законам (компетенция Министерства и Пенсионного фонда);

до 15 ноября 2025 года – представить проект акта, направленного на утверждение системы оплаты труда работников бюджетной сферы;

до 10 октября 2025 года – разработать межведомственную программу «Развитие демографии» (2026 год) и программу «Жилище 2026–2028»;

до 10 февраля 2026 года – подготовить Концепцию модернизации системы социальной поддержки граждан, в том числе семей с детьми.

Здравоохранение и образование

Министерству здравоохранения Республики Абхазия:

а) в срок до 15 ноября 2025 года – разработать проект акта о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи и план мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений здравоохранения;

б) в срок до 15 декабря 2025 года – утвердить перечень, порядок и условия оказания платных медицинских услуг;

в) в срок до 10 октября 2025 года – подготовить перечень необходимого медицинского оборудования;

г) в срок до 1 мая 2026 года – разработать проект госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Министерству просвещения Республики Абхазия:

а) в срок до 1 ноября 2025 года – представить проект Закона «Об образовании»;

б) в срок до 10 октября 2025 года – представить предложения по созданию условий для профессионального роста учителей и систематического повышения квалификации;

в) в срок до 10 февраля 2026 года – разработать стандарты образования, предложения по учебнику истории Абхазии и программу «Сельский учитель».

Государственному комитету Республики Абхазия по языковой политике до 10 февраля 2025 года:

совместно с Минпросвещения – разработать программу содействия изучению абхазского языка госслужащими;

совместно с Минпросвещения и Госкоммолодежи – внести предложения по популяризации абхазского языка, особенно среди молодежи.

Молодежь и спорт

Государственному комитету Республики Абхазия по делам молодежи и спорта до 20 января 2025 года поручено:

разработать проект долгосрочной целевой программы развития физической культуры и спорта;

разработать проект долгосрочной целевой программы развития молодежной политики.

Безопасность и экология

Министерству внутренних дел Республики Абхазия:

а) в срок до 1 октября 2025 года – разработать концепцию программы «Безопасная страна»;

б) в срок до 10 октября 2025 года – представить предложения по улучшению материально-технического обеспечения органов внутренних дел.

Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия до 20 января 2025 года – разработать концепцию защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и туристических маршрутах.

Государственному комитету Республики Абхазия по экологии и природопользованию до 20 января 2025 года – разработать концепцию системы мониторинга состояния окружающей среды и мер по её охране.

Контроль за исполнением

Все органы, указанные в распоряжении, обязаны ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчётным, информировать Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия о ходе выполнения поручений.

Аппарат Кабинета Министров ежемесячно информирует Администрацию Президента Республики Абхазия о ходе выполнения поручений Президента.

Контроль за исполнением возложен на Вице-премьеров Джансуха Нанба, Вараздата Миносян, Тараща Хагба и Вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут.

