23 АППАРАТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ ИЗЪЯТО В СУХУМЕ

Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ. В результате контрольных мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют, Госстандартом Республики Абхазия совместно с сотрудниками УВД Сухума, РУП «Черноморэнерго» и управляющими жилыми домами, по адресу ул. Бейгуаа 3-й тупик, в подвальном помещении блочного цеха выявлена нелегальная майнинг ферма с оборудованием в количестве 23-х единиц.