 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 АППАРАТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ ИЗЪЯТО В СУХУМЕ

Четверг, 04 сентября 2025 18:34
23 АППАРАТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ ИЗЪЯТО В СУХУМЕ

Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ. В результате контрольных мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют, Госстандартом Республики Абхазия совместно с сотрудниками УВД Сухума, РУП «Черноморэнерго» и управляющими жилыми домами, по адресу ул. Бейгуаа 3-й тупик, в подвальном помещении блочного цеха выявлена нелегальная майнинг ферма с оборудованием в количестве 23-х единиц.

«Оборудование изъято. Готовятся материалы для передачи в суд», – сообщил руководитель департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Эрик Кокоскерия.

Изъятое оборудование помещено на склад Госстандарта Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба ГК.

Последнее от Super User

