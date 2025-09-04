 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ 37 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ 37 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК совместно с сотрудниками ОБК и ТП т/п Псоу и УВД столицы осмотрели нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сухум, ул. Назадзе 1 принадлежащее гражданке Гаделия Инге Зурабовне, 1977 года рождения, проживающей в городе Сухум.

В ходе осмотра вышеуказанного помещения было обнаружено и изъято 37 аппаратов для добычи криптовалют, которые на момент осмотра были подключены к сети.

На вышеуказанный товар гражданка Гаделия И.3. не предоставила документы, подтверждающие таможенное оформление на территории Республики Абхазия.

Она пояснила, что вышеуказанные аппараты для добычи криптовалют приобрела в июле 2025 г. в г. Сухум, через сайт «АбхазАвто», без товаросопроводительных документов, подтверждающих таможенное декларирование на территории Республики Абхазия. Вину свою признала полностью.

Запрещенное к ввозу оборудование для майнинга изъято.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

