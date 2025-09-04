В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ 37 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК совместно с сотрудниками ОБК и ТП т/п Псоу и УВД столицы осмотрели нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Сухум, ул. Назадзе 1 принадлежащее гражданке Гаделия Инге Зурабовне, 1977 года рождения, проживающей в городе Сухум.

В ходе осмотра вышеуказанного помещения было обнаружено и изъято 37 аппаратов для добычи криптовалют, которые на момент осмотра были подключены к сети.

На вышеуказанный товар гражданка Гаделия И.3. не предоставила документы, подтверждающие таможенное оформление на территории Республики Абхазия.

Она пояснила, что вышеуказанные аппараты для добычи криптовалют приобрела в июле 2025 г. в г. Сухум, через сайт «АбхазАвто», без товаросопроводительных документов, подтверждающих таможенное декларирование на территории Республики Абхазия. Вину свою признала полностью.

Запрещенное к ввозу оборудование для майнинга изъято.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.