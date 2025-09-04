СТУДЕНТЫ АГУ ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ НА СЛЁТЕ «ГОРСКАЯ ДРУЖБА»

Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ . ​Студенты факультета географии и туризма Абхазского государственного университета Эмран Квадзба и Давид Давтян приняли участие в студенческом туристическом слёте «Горская дружба». ​Мероприятие проходило в Национальном парке «Алания» в Республике Северная Осетия – Алания.

Слёт был организован Северо-Кавказским федеральным университетом и Ассоциацией развития молодёжного активного туризма (АРМАТ) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

​Программа мероприятия была посвящена работе турклубов, обмену опытом и формированию дорожной карты для организации туристических слётов.

​В рамках мероприятия студенты прошли обучение по организации походов, установке палаточного оборудования и оказанию первой помощи. Они также совершили радиальные походы по тропам Национального парка «Алания».

​Министерство науки и высшего образования РФ выразило благодарность Абхазскому государственному университету за участие в слёте, который стал продолжением работы по развитию студенческого туризма между Россией и Абхазией.

​Стоит отметить, что в июле этого года в АГУ стартовала программа «Студтуризм», которая помогает учащимся из России и Абхазии лучше узнать культуру и историю обеих стран. Турслёт «Горская дружба» стал важным этапом этой программы, направленным на развитие практических навыков. ​Полученный опыт поможет в реализации главной цели: на факультете географии и туризма АГУ планируется открытие собственного туристического клуба.