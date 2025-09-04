МЕЖДУНАРОДНЫЕ УЧЕНИЯ СЛУЖБ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ПРИСТАВОВ АБХАЗИИ, РОССИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ . ​ Первые Международные учения специальных подразделений и групп быстрого реагирования Службы судебных исполнителей Министерства юстиции Абхазии, Федеральной службы судебных приставов РФ и Службы судебных приставов Министерства юстиции Республики Южная Осетия проводятся в Абхазии с 4 по 7 сентября.

Учения проводятся Минюстом Абхазии и посвящены памяти первого президента и национального лидера Владислава Григорьевича Ардзинба (1945-2010 гг.).

Цель учений – укрепление сотрудничества и выработка единого подхода к действиям в сложных условиях. Особое внимание уделяется обмену опытом, совершенствованию тактической подготовки, повышению уровня командной слаженности и практической отработке взаимодействия в условиях, отличающихся от повседневной службы.

Первый этап учений заключается в проведении совместных тренировок и обмене опытом в области тактической подготовки и комплексных единоборств, а также в учебных стрельбах и отработке действий в условиях ограниченного пространства.

Второй этап посвящён совместной отработке навыков взаимодействия подразделений Службы судебных исполнителей Минюста Абхазии, ФССП России и Службы судебных приставов Минюста Южной Осетии, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов при обстоятельствах проникновения группы вооруженных лиц на объект и захвате в заложники участников судебного заседания.

Третий этап включает тактический марш-бросок с преодолением пешего маршрута в условиях горно-пересеченной местности, восхождением на гору и водружением флагов ведомств-участников.

В составе российской делегации – заместитель директора ФССП России Алексей Рогозин, заместитель директора ФССП России Владимир Воронин, заместитель начальника отдела специального назначения Главного управления ФССП России по г. Москве Александр Мишин.

Южную Осетию представляет руководитель Службы судебных приставов Минюста РЮО Вадим Джагаев.

Учения проводятся под командованием заместителя министра юстиции Руслана Лагвилава.