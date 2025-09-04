В АБХАЗИИ БЛАГОУСТРОЯТ ОТАПСКУЮ ПЕЩЕРУ
Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ. Представители министерства туризма Абхазии во главе с министром Астамуром Логуа посетили Отапскую пещеру, где планируется расширить туристический маршрут и обновить инфраструктуру.
В Отапской пещере экскурсионный маршрут увеличится до 2,5 км, также будет улучшена инфраструктура туристического объекта: появятся ограждения, детские зоны, торговые площадки. Кроме того, будут созданы подъездные дороги – 5 км дороги проложат к туристическим объектам Ткуарчала.
Делегация Минтуризма Абхазии также побывала на чайных плантациях в Кутоле, где для развития туризма также необходимо улучшить дорогу.
Ранее сообщалось, что Отапскую пещеру планируется включить в туристический маршрут «Сказочная Восточная Абхазия».
