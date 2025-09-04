 

В АБХАЗИИ БЛАГОУСТРОЯТ ОТАПСКУЮ ПЕЩЕРУ

Новости Четверг, 04 сентября 2025 19:32
В АБХАЗИИ БЛАГОУСТРОЯТ ОТАПСКУЮ ПЕЩЕРУ

Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ. ​Представители министерства туризма Абхазии во главе с министром Астамуром Логуа посетили Отапскую пещеру, где планируется расширить туристический маршрут и обновить инфраструктуру.

В Отапской пещере экскурсионный маршрут увеличится до 2,5 км, также будет улучшена инфраструктура туристического объекта: появятся ограждения, детские зоны, торговые площадки. Кроме того, будут созданы подъездные дороги – 5 км дороги проложат к туристическим объектам Ткуарчала.

Делегация Минтуризма Абхазии также побывала на чайных плантациях в Кутоле, где для развития туризма также необходимо улучшить дорогу.

Ранее сообщалось, что Отапскую пещеру планируется включить в туристический маршрут «Сказочная Восточная Абхазия».

Последнее изменение Четверг, 04 сентября 2025 19:33

