В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ФОРУМ VISIT APSNY

Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ . ​6–7 октября в Гагре пройдёт VI Международный туристический форум Visit Apsny и III специализированная выставка Apsny HoReCa. Это ключевое событие в туристической отрасли Абхазии, объединяющее производителей, поставщиков, отельеров и рестораторов.

Идея форума появилась в 2018 году. За шесть лет форум стал площадкой, где слова превращаются в действия: подписываются соглашения, запускаются реальные проекты. Один из самых ярких примеров – запуск скоростного судна «Комета» по маршруту Сочи – Сухум.

Форум также стал отправной точкой для создания Международного туристического альянса Абхазии, Крыма и Краснодарского края.

В этом году ключевая тема форума – «Туризм в эпоху перемен: инвестиции, реновация и новые стандарты».

В программе – круглые столы, воркшопы, деловые встречи. Участники обсудят реновацию отелей, стандарты сервиса, господдержку и новые тренды.

Именно такие инициативы формируют будущее туризма в Абхазии.