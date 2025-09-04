 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ФОРУМ VISIT APSNY

Новости Четверг, 04 сентября 2025 19:34
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ ФОРУМ VISIT APSNY

Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ. ​6–7 октября в Гагре пройдёт VI Международный туристический форум Visit Apsny и III специализированная выставка Apsny HoReCa. Это ключевое событие в туристической отрасли Абхазии, объединяющее производителей, поставщиков, отельеров и рестораторов.

Идея форума появилась в 2018 году. За шесть лет форум стал площадкой, где слова превращаются в действия: подписываются соглашения, запускаются реальные проекты. Один из самых ярких примеров – запуск скоростного судна «Комета» по маршруту Сочи – Сухум.

Форум также стал отправной точкой для создания Международного туристического альянса Абхазии, Крыма и Краснодарского края.

В этом году ключевая тема форума – «Туризм в эпоху перемен: инвестиции, реновация и новые стандарты».

В программе – круглые столы, воркшопы, деловые встречи. Участники обсудят реновацию отелей, стандарты сервиса, господдержку и новые тренды.

Именно такие инициативы формируют будущее туризма в Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 04 сентября 2025 19:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ БЛАГОУСТРОЯТ ОТАПСКУЮ ПЕЩЕРУ ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» АНОНСИРОВАЛО ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.