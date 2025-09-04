 

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» АНОНСИРОВАЛО ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В АБХАЗИИ

Четверг, 04 сентября 2025 19:36
ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» АНОНСИРОВАЛО ОТКРЫТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В АБХАЗИИ

Сухум. 4 сентября 2025. Абхазия-Информ. ​Российское общество «Знание» намерено «совсем скоро» открыть представительство в Абхазии, сообщил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор просветительской организации Максим Древаль, передает ТАСС.

«Огромное количество людей в разных странах, даже где режимы на сегодня недружественные России, интересуются Россией, хотят что-то делать вместе с Россией, более того, рассказывают правду о России. Я говорю о просветителях по всему миру», – подчеркнул Древаль.

По его словам, «Знание» сотрудничает с Таджикистаном и Киргизией, где проводятся лектории и совместные предприятия. Российская организация также подписала с Белоруссией план совместных работ, которые включают в себя построение лекторского сообщества и взаимное развитие.

Общество «Знание» существует в России с 2015 г. Его участники занимаются созданием интеллектуального контента, проводят просветительские мероприятия и реализуют социальные проекты для молодежи, пожилых людей. Региональные отделения организации работают в 89 субъектах РФ.

