АЛЕКСАНДР ВАТАМАН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

В числе участников конференции – основатели Приднестровской Молдавской Республики, действующие государственные деятели, ученые и др.

В своем приветствии в адрес участников конференции Александр Ватаман сказал: «Приднестровская Молдавская Республика с момента своего образования создавалась и развивалась в чрезвычайно непростых условиях. Тем значимее достижение значительных результатов в деле укрепления приднестровской государственности и в укреплении экономической самодостаточности. Этот путь прошел единый приднестровский народ, который за 35 лет своим трудом создал прекрасную основу для дальнейшего развития государства».

Дипломат отметил, что «новейшая история Приднестровской Молдавской Республики и Республики Абхазия во многом схожа. В построении государственности наши Республики объединяют общие ценности, стремление к миру и независимости. Такая схожесть исторических судеб и современных устремлений определяет интерес в Абхазии к приднестровским научным поискам и исследованиям, в том числе и в той области, которой посвящена сегодняшняя конференция».