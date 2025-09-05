ИНТЕРВЬЮ И.О. ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ ИРАКЛИЯ ТУЖБА ИНФОРМАГЕНТСТВУ «АПСНЫПРЕСС»

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ . О недавних визитах абхазских делегаций за рубеж, целях этих визитов, о координации внешней политики с МИД РФ, а также об основных задачах, которые сегодня стоят перед внешнеполитическим ведомством Абхазии в интервью информагентству «Апсныпресс» рассказал исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Ираклий Тужба.

Апсныпресс: Ираклий Вахтангович, в последнее время наблюдается большая активность МИД. Только за лето состоялось несколько визитов за рубеж. Расскажите, пожалуйста, какие цели стоят сейчас перед министерством.

Ираклий Тужба: Действительно, как вы верно отметили, за последнее время прошло несколько очень важных визитов. После назначения Олега Мсасовича Барциц министром иностранных дел традиционно первый визит министра состоялся в Российскую Федерацию в июне, где прошла встреча с его российским коллегой Сергеем Викторовичем Лавровым. Состоялась «сверка часов» по актуальным вопросам абхазо-российской межгосударственной повестки.

Российская Федерация – это наш стратегический союзник и партнер, и во взаимодействии с МИД России мы также руководствуемся Меморандумом между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел Российской Федерации о механизме реализации скоординированной внешней политики от 11 марта 2015 г. Мы высоко ценим то содействие, которое наши российские коллеги оказывают нам, в том числе и при осуществлении состоявшихся визитов в Никарагуа и Сирию.

АП: В июле состоялся визит делегации МИД Республики Абхазия в Никарагуа. Как вы оцениваете уровень взаимодействия между нашими странами, учитывая географическую отдаленность друг от друга.

Ираклий Тужба: Делегация Абхазии, во главе с министром иностранных дел Олегом Барциц по приглашению президента Никарагуа Даниэля Ортеги посетила с официальным визитом Никарагуа для участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 46-й годовщины победы Сандинистской революции. На мой взгляд, приглашение принять участие в столь знаменательном для Никарагуа мероприятии уже свидетельствует об уровне взаимоотношений между нашими странами.

На «полях» официальных мероприятий Олег Барциц передал президенту Никарагуа Даниэлю Ортеге приветственное послание от президента Абхазии Бадры Зурабовича Гунба. Визит был очень насыщенным, состоялся ряд важных встреч с советником президента Никарагуа по продвижению инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо, министром иностранных дел Вальдраком Джентске, председателем Центрального банка, представителями министерства финансов, руководителями ряда коммерческих банков Никарагуа. На встречах обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим развитием экономических отношений. Это и сотрудничество в области торговли, и в области инвестиций и банковской сферы. Была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшей интенсификации межгосударственных отношений и, повторюсь, в наращивании контактов в сфере экономики, торговли, культуры.

На «полях» мероприятий состоялась беседа министра иностранных дел Олега Барциц с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто. Визит прошел в очень теплой и дружественной атмосфере. Мы, конечно, благодарны нашим никарагуанским коллегам за такой теплый прием.

АП: Этим летом состоялось сразу два визита в Сирийскую Арабскую Республику. Расскажите о том, как прошли визиты, какие главные результаты для нашей страны по их итогам вы бы выделили?

Ираклий Тужба: Ни для кого не секрет, что у нашего общества были опасения по поводу возможной отмены Сирийской Арабской Республикой признания Республики Абхазия в связи с произошедшей сменой власти в Сирии в декабре 2024 года. Кроме того, мы знаем о попытках Грузии этому поспособствовать. По сирийскому направлению перед абхазскими дипломатами стояло несколько задач: недопущение возникновения ситуации с отменой признания; установление прочных контактов с новым руководством Сирии; обеспечение бесперебойной работы Посольства Абхазии в Сирии. Этим летом состоялось два визита в Сирию. 25 июня мы прибыли в Сирию с первым визитом, в рамках которого состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Олега Барциц с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирии Асадом Хасаном Аль-Шайбани. В ходе встречи сирийская сторона подтвердила свою приверженность дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества с Абхазией.

Безусловно, для нас это было одним из важнейших итогов визита с точки зрения политической составляющей. Что касается практических шагов, которые обсуждались и которые могли бы быть реализованы в рамках двустороннего взаимодействия, то это, к примеру, возможность использования транзитного потенциала Абхазии – перспектива развития транспортно-логистической инфраструктуры с использованием морских портов. Кроме того, хочу обратить внимание на то, что именно на встрече двух министров обсуждалось участие Республики Абхазия в 62-ой Дамасской международной ярмарке.

То есть, этот визит придал очень важный импульс нашим двусторонним отношениям и, не побоюсь такой оценки, позволил вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень.

Говоря о последнем визите абхазской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Олегом Барциц, в Сирию с целью участия в 62-й Дамасской международной ярмарке, необходимо отметить, что в ее состав вошли: министр экономики Теймураз Миквабия, министр культуры Даур Кове, я, проректор по международным связям и экономическим вопросам Абхазского государственного университета Максим Гвинджия, начальник Департамента Ближнего Востока и Африки МИД Артур Гагулия, главный специалист Государственного инвестиционного агентства Саид Сангулия и пресс-секретарь Министерства культуры Тамара Ачба.

Дамасская международная ярмарка – это одно из самых престижных на Ближнем Востоке мероприятий, поэтому участие в ней для Абхазии очень важно. Абхазский павильон привлек большое внимание как среди гостей ярмарки, так и среди ее участников. Большой интерес вызвало представление проекта международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба.

В рамках визита также состоялись очень важные встречи, в частности с министрами культуры Мухаммадом Ясином Салехом, министром туризма Мазеном аль-Салхани и министром сельского хозяйства Амжадом Бадром.

Кроме того, уже стало доброй традицией проведение в ходе визита двусторонних встреч с послом России в Сирии Александром Владимировичем Ефимовым. В ходе нынешнего визита в Сирию наша делегация также была приглашена в Посольство России в Сирии, где состоялась встреча с послом России. По итогам встречи, которая проходила в дружеской и доверительной атмосфере, удалось обсудить внутриполитическую ситуацию в Сирии и ряд других актуальных вопросов двустороннего характера. Конечно же в ходе визитов у нас прошли встречи с абхазо-адыгской диаспорой, на которых обсуждались возможности укрепления связей с ней.

Сегодня, после состоявшихся визитов могу сказать, что МИД Абхазии провел очень большую и сложную работу по сирийскому направлению. Состоявшиеся визиты показали, что абхазская дипломатия смогла справиться со стоящими перед ней задачами.

АП: Ираклий Вахтангович, вы получается курировали организацию и проведение визитов в Сирию и Никарагуа? Если можно, расскажите о том, как организовывался визит делегации для участия в Дамасской международной ярмарке?

Ираклий Тужба: Исходя из того, что в зоне моей ответственности находятся все региональные департаменты МИД Абхазии, я курировал организацию и проведение визитов как в Никарагуа, так и Сирию. Безусловно, это очень трудоемкий процесс, в котором задействована большая команда. Это слаженная работа профильных департаментов МИД и наших загранучреждений.

Вы упомянули несколько визитов наших делегаций в дружественные нам страны в Центральной Америке и на Ближнем Востоке, которые были реализованы за последние несколько месяцев. В связи с этим хочу особо подчеркнуть личную роль президента Республики Абхазия Бадры Зурабовича Гунба, который оказал большую помощь в обеспечении и реализации всех вышеперечисленных визитов в дружественные нашей республике страны.

Бадра Зурабович всегда с большим вниманием относится к вопросам внешнеполитического характера, поддерживает все наши инициативы и оказывает максимальную помощь в их реализации. Хочу также отметить важную роль правительства Республики Абхазия и лично премьер-министра Владимира Валерьевича Делба.

Как вы знаете, по итогам недавнего визита в Сирию президент принял делегацию во главе с министром иностранных дел Олегом Барциц. В ходе состоявшейся встречи Бадра Зурабович дал ряд поручений внешнеполитической направленности. В частности, президентом была отмечена необходимость активизации взаимодействия и укрепления связей с другими странами Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Хочу отметить, что коллектив центрального аппарата МИД и сотрудники загранучреждений будут прилагать все усилия для выполнения поручений главы государства.