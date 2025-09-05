МЕДИА-КОМАНДЫ МОГУТ СЫГРАТЬ В СУХУМЕ

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ . Операционный директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава не исключил, что в Абхазии может пройти мини-турнир медийных клубов. Об этом он сказал сетевому изданию «РБ Спорт».

«Если «Апсны» пройдет в следующий этап, еще одна игра турнира состоится в Сухуме. В случае, если этого не произойдет, мы прорабатываем возможность проведения матчей грандов медиафутбола в Абхазии. Также мы рассматриваем вариант проведения мини-турнира во время паузы в качестве подготовки команд. Все игры в Абхазии будут сопровождаться выступлениями артистов, а также различными шоу до начала и во время матча», – сказал Кортава.

Шансы попасть в следующий круг у «Апсны» начали таять после игры первого тура с «Чертаново-Медиа», которую команда проиграла 0:3. Теперь 7 сентября предстоит ответный матч в Москве на стадионе «Москвич».