ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Абхазия Информ

НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРА В АБХАЗИИ ПРИНЯЛА ЗА ЛЕТО 226 ТЫС. ТУРИСТОВ

Новости Пятница, 05 сентября 2025 18:24
НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРА В АБХАЗИИ ПРИНЯЛА ЗА ЛЕТО 226 ТЫС. ТУРИСТОВ

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Абхазии подсчитали летний турпоток в Новоафонскую пещеру. За летний сезон здесь побывали свыше 226 тыс. туристов, сообщил замдиректора Новоафонской пещеры Дамей Смыр.

В июне поток туристов составил почти 52 тыс. человек, в июле – почти 82 тыс. человек, в августе туристов было больше всего – 93,5 тыс. человек.

Турпоток в 2025 году оказался ниже, чем летом прошлого года – тогда Новоафонская пещера приняла почти 241 тыс. человек.

На фоне снижения туристического потока в 2025 году сократились и доходы от продажи билетов в пещеру – 158,8 млн рублей против 168,5 млн рублей прошлым летом.

