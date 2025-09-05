НОВОАФОНСКАЯ ПЕЩЕРА В АБХАЗИИ ПРИНЯЛА ЗА ЛЕТО 226 ТЫС. ТУРИСТОВ

В июне поток туристов составил почти 52 тыс. человек, в июле – почти 82 тыс. человек, в августе туристов было больше всего – 93,5 тыс. человек.

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии подсчитали летний турпоток в Новоафонскую пещеру. За летний сезон здесь побывали свыше 226 тыс. туристов, сообщил замдиректора Новоафонской пещеры Дамей Смыр.

Турпоток в 2025 году оказался ниже, чем летом прошлого года – тогда Новоафонская пещера приняла почти 241 тыс. человек.

На фоне снижения туристического потока в 2025 году сократились и доходы от продажи билетов в пещеру – 158,8 млн рублей против 168,5 млн рублей прошлым летом.