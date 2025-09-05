 

ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К КУБКУ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Новости Пятница, 05 сентября 2025 18:27
ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К КУБКУ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Госкомитете по делам молодежи и спорту состоялось рабочее совещание с членами Федерации конного спорта Абхазии. В нем приняли участие вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета Таращ Хагба, советник президента Абхазии по спорту, коневладелец Ахра Ашуба, президент Федерации конного спорта Абхазии Асхад Агрба и абхазские коневладельцы.

Это первая встреча после избрания нового руководства Федерации.

Ключевой темой обсуждения стала организация и проведение традиционного республиканского турнира – Кубка президента Абхазии по конному спорту, который запланирован на октябрь текущего года.

Таращ Хагба отметил важность предстоящего события: «Федерация конного спорта стоит перед важной задачей – организовать соревнования на высоком уровне. Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую поддержку для успешного проведения турнира. Данный турнир уже стал доброй традицией и символом развития конного спорта в Абхазии. Важно, чтобы соревнования и в этом году прошли на достойном уровне и собрали лучших наездников и лошадей».

В свою очередь, президент Федерации конного спорта Асхад Агрба выразил уверенность в успешном проведении Кубка президента: «Для нас это первое крупное мероприятие после смены руководства Федерации. Мы приложим максимум усилий, чтобы оправдать оказанное доверие и сделать турнир ярким, зрелищным и запоминающимся для всех гостей и участников».

В ходе совещания были рассмотрены организационные вопросы, связанные с подготовкой к предстоящему турниру.

