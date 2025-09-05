ВНИМАНИЕ – МРАМОРНЫЙ КЛОП!

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ . Министерство сельского хозяйства доводит до сведения жителей Республики Абхазия что, в настоящее время наблюдается увеличение популяции коричневого мраморного клопа и до второй декады октября в большинстве районов- нашествие насекомых будет очевидно.

Перед уходом насекомых в зимнюю спячку наступает благоприятное время для борьбы всеми доступными методами. Насекомых необходимо уничтожать в местах скопления всеми доступными средствами. В том числе сооружать для этого фальшь-зимовки: коробки, наполненные газетой или рыхлым картоном. Устанавливать их желательно на солнечных балконах, вокруг домов, в сараях и т.п. По накоплению их сжигать.

С использованием пестицидов рекомендовано защитить урожай цитрусовых, проводить опрыскивание не позднее первой декады сентября. Опрыскивание цитрусовых рекомендовано от комплекса вредителей растений с использованием баковой смеси таких препаратов как минерально-масляная эмульсия и контактный инсектицид широкого спектра действия.

Для борьбы с вредителем на ограниченной территории (в доме, квартире) подойдут бытовые химсредства от тараканов.

Эффективно работают ловушки от коричнево мраморного клопа.