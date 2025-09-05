 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВНИМАНИЕ – МРАМОРНЫЙ КЛОП!

Новости Пятница, 05 сентября 2025 18:35
Оцените материал
(0 голосов)
ВНИМАНИЕ – МРАМОРНЫЙ КЛОП!

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. Министерство сельского хозяйства доводит до сведения жителей Республики Абхазия что, в настоящее время наблюдается увеличение популяции коричневого мраморного клопа и до второй декады октября в большинстве районов- нашествие насекомых будет очевидно.

Перед уходом насекомых в зимнюю спячку наступает благоприятное время для борьбы всеми доступными методами. Насекомых необходимо уничтожать в местах скопления всеми доступными средствами. В том числе сооружать для этого фальшь-зимовки: коробки, наполненные газетой или рыхлым картоном. Устанавливать их желательно на солнечных балконах, вокруг домов, в сараях и т.п. По накоплению их сжигать.

С использованием пестицидов рекомендовано защитить урожай цитрусовых, проводить опрыскивание не позднее первой декады сентября. Опрыскивание цитрусовых рекомендовано от комплекса вредителей растений с использованием баковой смеси таких препаратов как минерально-масляная эмульсия и контактный инсектицид широкого спектра действия.

Для борьбы с вредителем на ограниченной территории (в доме, квартире) подойдут бытовые химсредства от тараканов.

Эффективно работают ловушки от коричнево мраморного клопа.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 05 сентября 2025 18:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К КУБКУ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ПО КОННОМУ СПОРТУ МЭР СУХУМА ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ВОДИТЕЛЯМИ ТАКСИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.