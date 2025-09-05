 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЭР СУХУМА ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ВОДИТЕЛЯМИ ТАКСИ

Новости Пятница, 05 сентября 2025 18:37
Оцените материал
(0 голосов)
МЭР СУХУМА ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ВОДИТЕЛЯМИ ТАКСИ

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. Вот уже второй день на Площади Свободы собираются водители компании «Гаруда-Экспресс», которые недовольны тем, что в столице становится все больше таксистов- мигрантов.   Протестующие требуют запретить мигрантам работать водителями такси, которые «отбирают хлеб у местных водителей».  К протестующим пришли мэр Сухума Тимур Агрба и министр экономики Теймураз Миквабия.  

«Президентом уже дано поручение правительству подготовить до 10 ноября предложения по изменению законодательства о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, предусматривающие оказание услуг такси водителями – гражданами Республики Абхазия. Насколько мне известно, они будут готовы раньше, до 10 октября. В этом смысле и президент на вашей стороне, и я вас поддерживаю тоже. Я думаю, что этот вопрос будет решен», – сказал глава столицы Тимур Агрба.

В свою очередь, Теймураз Миквабия пояснил собравшимся, что президентом еще 27 августа было дано поручение до 10 ноября представить предложения по изменению законодательства о лицензировании перевозок.

«Речь идет о запрете иностранным гражданам, работать водителями такси. Премьер-министр издал распоряжение, где сроки представления предложений еще более сокращены – до 10 октября. Наши сотрудники уже занимаются, у нас почти готов проект. На следующей неделе мы представим свои предложения на согласование аппарату правительства. Таким образом, изменения будут одобрены и вступят в силу, сняв тем самым вопрос, который вас волнует», – сказал министр.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 05 сентября 2025 18:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВНИМАНИЕ – МРАМОРНЫЙ КЛОП! РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ТУРИНДУСТРИИ СООБЩИЛ О РЕКОРДНОМ СПРОСЕ НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.