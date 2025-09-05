МЭР СУХУМА ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ С ВОДИТЕЛЯМИ ТАКСИ

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ . Вот уже второй день на Площади Свободы собираются водители компании «Гаруда-Экспресс», которые недовольны тем, что в столице становится все больше таксистов- мигрантов. Протестующие требуют запретить мигрантам работать водителями такси, которые «отбирают хлеб у местных водителей». К протестующим пришли мэр Сухума Тимур Агрба и министр экономики Теймураз Миквабия.

«Президентом уже дано поручение правительству подготовить до 10 ноября предложения по изменению законодательства о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, предусматривающие оказание услуг такси водителями – гражданами Республики Абхазия. Насколько мне известно, они будут готовы раньше, до 10 октября. В этом смысле и президент на вашей стороне, и я вас поддерживаю тоже. Я думаю, что этот вопрос будет решен», – сказал глава столицы Тимур Агрба.

В свою очередь, Теймураз Миквабия пояснил собравшимся, что президентом еще 27 августа было дано поручение до 10 ноября представить предложения по изменению законодательства о лицензировании перевозок.

«Речь идет о запрете иностранным гражданам, работать водителями такси. Премьер-министр издал распоряжение, где сроки представления предложений еще более сокращены – до 10 октября. Наши сотрудники уже занимаются, у нас почти готов проект. На следующей неделе мы представим свои предложения на согласование аппарату правительства. Таким образом, изменения будут одобрены и вступят в силу, сняв тем самым вопрос, который вас волнует», – сказал министр.