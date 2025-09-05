 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ТУРИНДУСТРИИ СООБЩИЛ О РЕКОРДНОМ СПРОСЕ НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ

Новости Пятница, 05 сентября 2025 18:45
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ТУРИНДУСТРИИ СООБЩИЛ О РЕКОРДНОМ СПРОСЕ НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. Продажи туров в Абхазию этим летом выросли на 20-40%, сообщили в Российском союзе туриндустрии. По прогнозам экспертов, в бархатный сезон рост составит не менее 25%.

По словам директора по продукту компании «Мультитур» Евгении Кизей, ключевыми факторами стали стабилизация политической ситуации, открытие аэропорта в Сухуме и появление новых отелей по системе «все включено». Она уточнила, что продажи туров в Абхазию у компании выросли на 40%, а лидерами спроса стали гостиницы «Амза», «Амра», «Кавказ», «Черноморец», а также объекты «Курорт Пицунда», «Жоэквара», «Самшитовая роща» и «Напра». Наибольшей популярностью пользовались курорты Пицунда, Гагра и Цандрипш. Эксперт отметила, что цены увеличились на 15-20% по сравнению с прошлым годом, а туристы чаще выбирали отели категории 4*, затем 3* и только потом экономичные варианты без питания.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева сообщила о росте продаж по Абхазии на 18%. Она подчеркнула, что туристы преимущественно бронировали Гагру, Цандрипш и Пицунду, при этом вырос интерес к Новому Афону и Сухуму благодаря запуску авиасообщения. Также увеличились продажи Гудауты за счет развития инфраструктуры и открытия новых гостиниц. Средний чек отдыха в Абхазии у «Интуриста» в 2025 году составил 32,2 тысячи рублей без учета дороги против 30,3 тысячи рублей годом ранее.

По словам Домостроевой, сезон стартовал с задержкой из-за политической ситуации, но спрос быстро восстановился, а октябрьские заезды уже практически распроданы.

Коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах отметила рост спроса на абхазские туры летом на 30%. Чаще всего бронировали объекты в Гагрском районе, а также отмечался интерес к Очамчире. Эксперт связала позитивную динамику с расширением номерного фонда, демократичной ценовой политикой и открытием аэропорта в Сухуме. Стоимость тура без перелета выросла на 15%, с перелетом – на 30%.

В июле и августе недельный тур для двоих взрослых с полным пансионом стоил около 60 тысяч рублей без перелета и 90 тысяч рублей с перелетом.

Среди новых объектов Булах выделила отель «Бухта мечты» в Гагре по системе «все включено» и отель «Ашамта» в Новом Афоне. После реновации начали принимать гостей гостиницы «Черноморец» в Гудауте и Portoritsa в Цандрипше. Кроме того, отели «Изумруд» 4* и «Нарт» 4* предложили тарифы «все включено». По словам эксперта, спрос на бархатный сезон уже превышает прошлогодние показатели на 10%, активно бронируются октябрьские даты, при этом цены снижаются к сентябрю на 15%, а к октябрю – на 30%.

Согласно данным Российского союза туриндустрии, в 2024 году Абхазию посетили около 1,5 миллиона российских туристов. В 2025 году туроператоры ожидают увеличения потока примерно на треть.

