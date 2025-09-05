ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С «МУЗЫКАЛЬНЫМ» ТАЙНИКОМ

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ . В пункте пропуска Адлер пресечена очередная попытка ввоза табачной продукции с сокрытием. При проведении таможенного и пограничного контроля был задержан автомобиль LADA 210740, прибывший из Республики Абхазия. Сотрудники таможни направили транспортное средство на осмотр с применением МИДК, по результатам которого была установлена возможность перемещения посторонних вложений.

При досмотре автомобиля в багажном отделении был обнаружен сабвуфер, в полости которого находилась табачная продукция. После демонтажа колонки было изъято 120 пачек (2400 шт.) сигарет марки «CHAPMAN».

На перевозимых сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.

Табачные изделия и автомобиль, использованный для перевозки товара с сокрытием, изъяты. Возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.