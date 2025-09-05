 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С «МУЗЫКАЛЬНЫМ» ТАЙНИКОМ

Новости Пятница, 05 сентября 2025 18:48
Оцените материал
(0 голосов)
ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С «МУЗЫКАЛЬНЫМ» ТАЙНИКОМ

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. В пункте пропуска Адлер пресечена очередная попытка ввоза табачной продукции с сокрытием. При проведении таможенного и пограничного контроля был задержан автомобиль LADA 210740, прибывший из Республики Абхазия. Сотрудники таможни направили транспортное средство на осмотр с применением МИДК, по результатам которого была установлена возможность перемещения посторонних вложений.

При досмотре автомобиля в багажном отделении был обнаружен сабвуфер, в полости которого находилась табачная продукция. После демонтажа колонки было изъято 120 пачек (2400 шт.) сигарет марки «CHAPMAN».

На перевозимых сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации.

Табачные изделия и автомобиль, использованный для перевозки товара с сокрытием, изъяты. Возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 05 сентября 2025 18:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ТУРИНДУСТРИИ СООБЩИЛ О РЕКОРДНОМ СПРОСЕ НА ОТДЫХ В АБХАЗИИ АБХАЗСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ «ДОБРЯК НА ВАЙБЕ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.