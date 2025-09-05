 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Сентябрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ «ДОБРЯК НА ВАЙБЕ»

Новости Пятница, 05 сентября 2025 18:52
Оцените материал
(0 голосов)
АБХАЗСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ «ДОБРЯК НА ВАЙБЕ»

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. Абхазские болельщики получили премию «Добряк на вайбе» – за аншлаг и яркую атмосферу на матче в Сухуме. Клуб «Апсны» дебютировал в Кубке Медиалиги, сыграв дома против «Чертаново» (0:3). Это был исторический матч – впервые встреча МФЛ прошла в Абхазии, на стадионе «Динамо».

Премия «Добряк на вайбе» учреждена совместно Sports.ru и Медиалигой. Каждую неделю она будет вручаться тем, кто проявил доброту, сделал доброе дело или подарил позитив участникам и зрителям МФЛ.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 05 сентября 2025 18:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С «МУЗЫКАЛЬНЫМ» ТАЙНИКОМ КОМАНДА ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.