Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. Абхазские болельщики получили премию «Добряк на вайбе» – за аншлаг и яркую атмосферу на матче в Сухуме. Клуб «Апсны» дебютировал в Кубке Медиалиги, сыграв дома против «Чертаново» (0:3). Это был исторический матч – впервые встреча МФЛ прошла в Абхазии, на стадионе «Динамо».