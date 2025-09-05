 

КОМАНДА ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Новости Пятница, 05 сентября 2025 18:53
КОМАНДА ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. В Смоленске состоялся Международный спортивный фестиваль «Россия – Беларусь – Смоленская крепость», организованный Центром современных спортивных технологий АО «Концерн Росэнергоатом». В числе участников турнира по баскетболу 3х3 «Кубок Дружбы» выступила команда из Республики Абхазия.

Соревнования прошли в историческом центре города и собрали любительские команды из России, Беларуси, Казахстана, Турции, Сербии, Китая, Абхазии, Южной Осетии, Союза Африканских Государств, ДНР и Запорожья, а также регионов России – Смоленской, Томской, Ивановской, Калужской областей и Санкт-Петербурга.

Фестиваль стал ярким спортивным событием, объединившим участников и зрителей, и подчеркнул важную роль спорта в укреплении дружбы и международного сотрудничества.

На торжественном открытии фестиваля присутствовали почетные гости:

  •   сенатор Российской Федерации Руслан Владимирович Смашнев;

  •   депутат Государственной Думы Сергей Иванович Неверов;

  •   заместитель председателя Правительства Смоленской области Анастасия Александровна Гапеева;

  •   руководитель отдела по физической культуре и спорту Смоленской епархии протоиерей Андрей Мельничук;

  •   глава города Смоленска Александр Александрович Новиков;

  •   олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР и России, член Зала славы ФИБА, профессор Евгений Яковлевич Гомельский;

  •   олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР, участница четырех Олимпиад Ирина Владимировна Сумникова;

  •   ректор Смоленского государственного университета спорта Алексей Анатольевич Обвинцев;

 •   директор фестиваля «Смоленская крепость», генеральный директор Центра современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом, президент Федерации баскетбола Смоленской области Сергей Геннадьевич Фомин;

   •   генеральный менеджер ЕКЛ 3х3 Александр Сергеевич Фомин.

В Смоленском государственном университете состоялась встреча с Евгением Яковлевичем Гомельским. Олимпийский чемпион и заслуженный тренер СССР и России поделился ценными советами и тренерским опытом со студентами и участниками фестиваля. В этой встрече также приняла участие команда из Абхазии.

От лица Федерации баскетбола Республики Абхазия выражается искренняя благодарность АО «Концерн Росэнергоатом», Джумберу Леонтьевичу Ткебучава и Сергею Геннадьевичу Фомину за всестороннюю поддержку и помощь в организации поездки. Особые слова признательности – Государственному комитету по спорту Абхазии и Таращу Мироновичу Хагба за содействие в отправке команды в Смоленск.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 05 сентября 2025 19:08

