КОМАНДА ИЗ АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ «СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ . В Смоленске состоялся Международный спортивный фестиваль «Россия – Беларусь – Смоленская крепость», организованный Центром современных спортивных технологий АО «Концерн Росэнергоатом». В числе участников турнира по баскетболу 3х3 «Кубок Дружбы» выступила команда из Республики Абхазия.

Соревнования прошли в историческом центре города и собрали любительские команды из России, Беларуси, Казахстана, Турции, Сербии, Китая, Абхазии, Южной Осетии, Союза Африканских Государств, ДНР и Запорожья, а также регионов России – Смоленской, Томской, Ивановской, Калужской областей и Санкт-Петербурга.

Фестиваль стал ярким спортивным событием, объединившим участников и зрителей, и подчеркнул важную роль спорта в укреплении дружбы и международного сотрудничества.

На торжественном открытии фестиваля присутствовали почетные гости:

• сенатор Российской Федерации Руслан Владимирович Смашнев;

• депутат Государственной Думы Сергей Иванович Неверов;

• заместитель председателя Правительства Смоленской области Анастасия Александровна Гапеева;

• руководитель отдела по физической культуре и спорту Смоленской епархии протоиерей Андрей Мельничук;

• глава города Смоленска Александр Александрович Новиков;

• олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР и России, член Зала славы ФИБА, профессор Евгений Яковлевич Гомельский;

• олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР, участница четырех Олимпиад Ирина Владимировна Сумникова;

• ректор Смоленского государственного университета спорта Алексей Анатольевич Обвинцев;

• директор фестиваля «Смоленская крепость», генеральный директор Центра современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом, президент Федерации баскетбола Смоленской области Сергей Геннадьевич Фомин;

• генеральный менеджер ЕКЛ 3х3 Александр Сергеевич Фомин.

В Смоленском государственном университете состоялась встреча с Евгением Яковлевичем Гомельским. Олимпийский чемпион и заслуженный тренер СССР и России поделился ценными советами и тренерским опытом со студентами и участниками фестиваля. В этой встрече также приняла участие команда из Абхазии.

От лица Федерации баскетбола Республики Абхазия выражается искренняя благодарность АО «Концерн Росэнергоатом», Джумберу Леонтьевичу Ткебучава и Сергею Геннадьевичу Фомину за всестороннюю поддержку и помощь в организации поездки. Особые слова признательности – Государственному комитету по спорту Абхазии и Таращу Мироновичу Хагба за содействие в отправке команды в Смоленск.