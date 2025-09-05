В СЕЛЕ ПШАП УКЛАДЫВАЮТ НОВОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. На улице Рштуни в селе Пшап Гулрыпшского района в настоящее время укладывают асфальт, сообщил директор «СпецДорСтроя» Саид Гамгия.

Протяженность участка, на котором ведутся работы, составляет около 1400 метров, а ширина полотна – 4 метра. Слой асфальта будет достигать 7 см, что обеспечит долговечность и качество дорожного покрытия. Общая площадь асфальтируемого полотна составляет 5 600 квадратных метров.