В СЕЛЕ ПШАП УКЛАДЫВАЮТ НОВОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ
Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. На улице Рштуни в селе Пшап Гулрыпшского района в настоящее время укладывают асфальт, сообщил директор «СпецДорСтроя» Саид Гамгия.
Протяженность участка, на котором ведутся работы, составляет около 1400 метров, а ширина полотна – 4 метра. Слой асфальта будет достигать 7 см, что обеспечит долговечность и качество дорожного покрытия. Общая площадь асфальтируемого полотна составляет 5 600 квадратных метров.
Глава администрации села Арам Манукян отметил, что асфальтирование проводится при поддержке районной администрации.
Ремонтные работы финансируются в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.
