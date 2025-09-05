 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СЕЛЕ ПШАП УКЛАДЫВАЮТ НОВОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

Новости Пятница, 05 сентября 2025 19:10
В СЕЛЕ ПШАП УКЛАДЫВАЮТ НОВОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

Сухум. 5 сентября 2025. Абхазия-Информ. На улице Рштуни в селе Пшап Гулрыпшского района в настоящее время укладывают асфальт, сообщил директор «СпецДорСтроя» Саид Гамгия.

Протяженность участка, на котором ведутся работы, составляет около 1400 метров, а ширина полотна – 4 метра. Слой асфальта будет достигать 7 см, что обеспечит долговечность и качество дорожного покрытия. Общая площадь асфальтируемого полотна составляет 5 600 квадратных метров.

Глава администрации села Арам Манукян отметил, что асфальтирование проводится при поддержке районной администрации.

Ремонтные работы финансируются в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

